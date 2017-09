27.09.2017 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Potentielle „iPhone X“-Vorbesteller müssen wahrscheinlich viel Geduld beweisen. Die Berichte häufen sich, dass die Auslieferungsmenge deutlich geringer ausfällt als man gewohnt ist. Der Grund hierfür liegt laut einem aktuellen Report aus Taiwan bei dem 3D-Sensor, der für die neue TrueDepth Kamera verwendet wird. Die Produktionsmenge soll hier nur sehr gering sein, was natürlich die restliche Produktion ausbremst.



Sollten sich die aktuellen Berichte bewahrheiten, dann könnte Apple wahrscheinlich in diesem Jahr nicht nicht mehr alle Vorbestellungen abarbeiten, sodass sich die Auslieferung bis in das nächste Frühjahr hinziehen könnte. Laut Nikkei Asian Review soll nämlich die Rate an Komponenten, die den Qualitätsstandards entsprechen, niedriger als gedacht ausfallen. Die Seite will aus Zuliefererkreisen erfahren haben, dass die Hersteller der 3D-Sensor-Komponenten nur einen geringen Output mit der nötigen Qualität vorweisen können, sodass dies womöglich die Auslieferung beeinflussen kann. Allerdings soll laut der Quellen die Produktionsrate des iPhone X täglich bei mehreren zehntausend Geräten liegen. Von KGI hörte man zuvor hingegen, dass weniger als 10.000 iPhone X pro Tag produziert werden.

Auch wenn die neue Information deutlich positiver klingt, gibt es natürlich eine weitere Engstelle: das OLED-Display. Laut Jeff Pu, einem „Yuanta Investment Consulting“-Analysten, soll Samsung noch immer Probleme bei der Produktion haben, da Apples OLED-Displays deutlich komplexer als die eigenen sind, sodass nur etwa 60 Prozent der produzierten Panels den Qualitätsstandards genügen. Weiter geht Pu davon aus, dass derzeit rund zwe Millionen Einheiten produziert werden konnten und bis Oktober etwa zehn Millionen Einheiten zur Verfügung stehen. Gegen Jahresende sollen dann sogar 40 Millionen Geräte produziert worden sein. Jedoch soll es ersten Prognosen zufolge 50 Millionen Vorbesteller geben, sodass sich zumindest ein Teil davon vielleicht bis Anfang 2018 gedulden muss.