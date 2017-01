Sie spielen mit dem Gedanken Virtual Reality auszuprobieren? Anbieter hardwrk bietet Ihnen nun eine günstige Gelegenheit. Sie bekommen das VR-Headset-Zubehör VR-Box für iPhone und andere Smartphones aktuell stark reduziert angeboten.

VR-Headset-Zubehör von hardwrk: VR-Box (Bild: hardwrk)

Öffnen Sie die Klappe an der VR-Box von hardwrk. Das Headset-Zubehör sieht futuristisch aus und führt Sie ein in eine virtuelle Welt. Smartphones mit Bildschirmdiagonalen von bis zu 6 Zoll passen in das Zubehör. Demnach auch Ihr neustes iPhone.

Entsprechende Apps wie Google Street View oder YouTube, aber auch viele andere, die Sie im App Store kaufen oder gratis herunterladen können (suchen Sie dazu beispielsweise nach Virtual Reality oder 360 Grad Video), werden Sie im Zusammenspiel mit dem Headset in eine neue Welt einführen.

Komfortables VR-Zubehör von hardwrk

Damit Sie das Erproben von VR nicht zu sehr ermüdet, bietet hardwrks Brille einen verstellbaren Gurt und ein besonders weich gepolstertes Gesichtsfeld. Das Smartphone bringen Sie im Innern mit Saugnäpfen an und können dann kabellos die VR- oder 360-Grad-Angebote über die speziellen Apps nutzen. Besuchen Sie virtuelle Museen, tauchen Sie ab in Unterwasserwelten oder nehmen Sie Teil an Konzerten als wären Sie live dabei. Es gibt im App Store und auf YouTube eine Menge Gratismaterial, sodass Ihr Einstieg in Virtual Reality nicht viel kosten muss.

Zum Deal: hardwrk VR-Box jetzt günstig bei Amazon kaufen.

Und das Zubehör? Die hardwrk VR-Box erhalten Sie heute für nur 9,90 Euro statt regulär 24,90 Euro. Der Preis gilt bis einschließlich 23:59 Uhr am morgigen Sonntag.