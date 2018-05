08.05.2018 - 15:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



08.05.2018 - 15:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Martin Hajek / iDropNews: https://www.idropnews.com/rumors/triple-lens-iphone-camera-renders/69546/)

In diesem Jahr werden diversen Gerüchten zufolge drei neue iPhone-Modelle erscheinen. Jedoch wird Apple an bisherigen Designs festhalten und nur an den inneren Werten schrauben. Wie der Analyst Jeff Pu nun in einer kurzen Notiz an Investoren schreibt, wird erst im nächsten Jahr eine größere Veränderung bezüglich der Kamera erwartet. Während Konkurrenten schon jetzt mit Triple-Kameras auf den Markt preschen, wird Apple erst 2019 nachziehen.

Das Huawei P20 Pro ist eines der ersten Smartphones, das über eine dreifache Rückkamera verfügt. Apple soll ebenfalls an einem solchen System arbeiten. Dies will die Taipei Times aus einer Notiz des Yuanta-Securities-Analysten Jeff Pu erfahren haben. Laut diesem wird das kalifornische Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit im kommenden Jahr ein iPhone mit einer Triple-Kamera vorstellen. Wie so oft, fehlen natürlich Details zum Aussehen und der Funktionsweise.

[linktiparticle_1="102047" layout="big" /]

Es wird daher schon spekuliert, dass das Kamerasystem mindestens einen 12-Megapixel-Sensor besitzen soll. Zudem könnte die zusätzliche Linse einen erhöhten optischen Zoom aufweisen. Dieser könnte das Motiv bis zu fünffach vergrößern, ohne das Qualität eingebüßt wird. Aktuell verbaut Apple im iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus und auch im iPhone X „nur“ eine Dual-Kamera, die einen zweifachen optischen Zoom aufweist. Der digitale Zoom erweitert dies auf 10x.

Allerdings ist unklar, ob Apple die Triple-Kamera bei allen Modellen verbauen wird oder ob diese nur dem High-End-Modellen vorbehalten wird. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sie auch ausschließlich im 2019er Plus-Modell zum Einsatz kommt, um neben dem größeren Display eine weitere Abgrenzung von den kleineren Geräten zu schaffen. Das Apple bereits in diesem Jahr größere Änderungen an der Kamera vornimmt, ist unwahrscheinlich. Diese Möglichkeit hatte der zuverlässige Analyst Ming-Chi Kuo kürzlich bereits ausgeschlossen.

Anzeige