​Video zum iPhone SE 2 veröffentlicht. Die Gerüchteküche zu Apples 4-Zoll-Smartphone brodelt. Aus dem Topf wurde just ein neues Video entnommen und über den chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo verteilt. Es ist jedoch Vorsicht geboten. Denn der Inhalt ist nicht verifizierbar. Zu sehen ist allerdings Etwas, das ein iPhone SE 2 darstellen soll. Das Gerät würde demnach eine Glasrückseite haben, aber den Klinkenanschluss behalten, von dem manche Schutzhüllen-Hersteller annehmen, das Unternehmen aus Cupertino würde auf ihn verzichten.

Sieht so das neue iPhone SE 2 aus? Vermutlich handelt es sich bei dem Objekt, das im Video gezeigt wird, um ein „Ding“, das mit Ersatz- und Zubehörteilen zusammengebastelt wurde. Das fertige Produkt wird vermutlich so nicht ausschauen, trotzdem lohnt sich ein Blick.

Video soll iPhone SE 2 zeigen

Es wäre nicht das erste Video, dass ein mögliches iPhone SE 2 zeigt. Die neuen Aufnahmen unterscheiden sich jedoch deutlich von denen, die schon Mitte März zu sehen waren.

Das „Gerät“ ist in dem Video nur passiv zu sehen, und nicht in Benutzung. Es könnte sich genauso gut um ein umgebautes iPhone SE handeln. Tatsächlich gibt es Servicedienstleister, die Umbauten in der Form vornehmen und die Metallrückseite durch eine Glasrückseite ersetzen.

Touch ID? Kabellos aufladen?

Was kann das gezeigte iPhone SE 2? Wegen der Glasrückseite lässt sich schließen, dass das Smartphone vermutlich kabellos aufladbar wäre, ähnlich dem iPhone 8 und iPhone X jetzt. Auf der Vorderseite ist gut der Fingerabdruck-Sensor Touch ID zu sehen. Es macht durchaus Sinn, dass Apple nur den Premiummodellen die Gesichtserkennung Face ID spendiert. Vor allem auch deshalb, da es nach wie vor Meldungen über Produktionsengpässe bei den Bauteilen für die TrueDepth-Kamera gibt.

Gerüchte um ein iPhone SE 2 halten sich hartnäckig. Zuletzt wurde gemutmaßt, dass Apple das Gerät im Mai oder dann im Juni zur WWDC 2018 in den Handel bringen könnte.

Anzeige