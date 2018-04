Mit der Meldung, dass GreyShift mit einem speziellen Gerät die meisten iPhones innerhalb von drei Tagen knacken kann, sorgte das Unternehmen für Schlagzeilen. Nun gerät man selbst ins Rampenlicht, nachdem bekannt wurde, dass ein Teil des Source Codes von GreyKey ins Internet gelangt ist. Der Leaker soll im gleichen Atemzug einen Erpressungsversuch gestartet haben und verlangt mindestens zwei Bitcoins. Diese haben aktuell einen Wert von etwa 15.000 Euro. Dies entspricht auch dem Einstiegspreis einer GreyKey-Box. Die veröffentlichte Nachricht des Leakers wurde mittlerweile wieder entfernt, kann aber über verschiedene Archivierungsplattformen – beispielsweise Archive.org – noch immer gelesen werden:

„We are a ‘business group’ looking forward to bring into your attention the fact that we HAVE obtained the source code for your product GrayKey and would appreciate any donation above 2 BTC“