14.05.2018 - 12:51 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



14.05.2018 - 12:51 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Das iPhone wird immer teurer, die Angst vor Schäden entsprechend immer größer. So schön das Design von Apples Gerät auch ist, eine Schutzhülle dafür ist unabdingbar. Bei dem großen Angebot an Schutzhüllen hat man oft die Qual der Wahl. Allein der Berliner Zubehörhersteller Artwizz bietet ein riesiges Sortiment an Schutzhüllen an. Damit Sie auf einen Blick das zu Ihnen passende Case finden, haben wir eine Auswahl unterschiedlicher Hüllentypen für Sie erstellt. Ob dünn oder dick, grell oder konservativ - mit dieser Übersicht finden Sie garantiert die richtige Artwizz Hülle für Ihr iPhone.

Zunächst: Alle hier vorgestellten Hüllen sind stabil und schützen Ihr iPhone vor Kratzern, Staub und Schäden, einige sind zudem für rauere Expeditionen und Gefahren geeignet. Neben der Robustheit der Hüllen haben wir uns auf Unterschiede im Stil, Design und den Fähigkeiten fokussiert. Beginnen wir mit jenen Hüllen, deren Gewicht Sie kaum wahrnehmen werden, die Ihr iPhone aber dennoch zuverlässig schützen.

(Bild: Artwizz)

Leichte und sichere Klassiker

Vor allem für all jene iPhone-Besitzer, die ein klassisches Schwarz bevorzugen, sollte das Silicone Case von Artwizz (14,99 Euro) in Frage kommen. Die Hülle ist schlank, minimalistisch und robust. Zudem verfügt sie über einen über das Display ragenden Rahmen, der bei einem Sturz zusätzlich die Kanten und Ecken des Bildschirms schützt. Durch das weiche Material gehört das Silicone Case zu den Hüllen, die fast unzerstörbar sind. Ebenso klassisch Schwarz ist das TPU Case (14,99 Euro), von Werk aus ist das namensgebende TPU Material etwas fester als Silikon, bleibt dabei aber biegsamer als harter Kunststoff. Ob man Silikon oder TPU bevorzugt ist eine alte Frage und obliegt vor allem den persönlichen Vorlieben. Silikon bietet z.B. durch seine robuste Elastizität deutlich mehr Schutz und liegt rutschfester in der Hand. Was einerseits praktisch sein kann, stört wiederum, wenn man sein iPhone mit dem Silicone Case in die enge Hosentasche schieben möchte. Auch für Puristen haben die Berliner das richtige Produkt im Sortiment: Das NoCase (aus transparentem TPU, erhältlich für 16,99 Euro) ist komplett durchsichtig und lässt das iPhone in seiner vollen Pracht und originalen Gerätefarbe erstrahlen. Eine weitere klassische Hülle, die hingegen einen kompletten Rundumschutz bietet, ist das SmartJacket (ab 19,99 Euro). Es rundet das Artwizz-Angebot der leichten und sicheren Cases ab. Dank des Frontcovers können Sie Ihr iPhone komplett von der Außenwelt abschirmen und auch hier zwischen diversen Farben wählen.

(Bild: Artwizz)

Ausgefallen und anders

Camouflage Muster dienen eigentlich der Tarnung, in der Modewelt werden die beliebten Muster aber auch erfolgreich als Fashion-Statement eingesetzt. Auffallen statt tarnen ist hier das Motto. Deshalb präsentiert Artwizz neben dem klassisch grauen Camouflage für das iPhone X die zwei bunten, auffälligen Camouflage Varianten: Color und Ocean (ab 24,99 Euro). Während der Camouflage Clip Color auf herausstechende brombeerfarbene und gelbe Akzente setzt, hält die Ocean Variante in kühlen, vom Meer inspirierten Blautönen dagegen. Durch die hervorragende Soft-Touch Beschichtung liegt das iPhone X mit Camouflage Clip sehr angenehm in der Hand. Die Clips aus hartem Polycarbonat schützen die iPhone Rückseite zuverlässig vor Kratzern und Abnutzung, jedoch kann das harte Material ein Brechen der sensiblen Glasrückseite bei Stürzen aus großer Höhe nur eingeschränkt verhindern. Materialien wie TPU und Silikon bieten hier deutlich mehr Schutz gegen Bruchschäden. Die Camouflage Clips sind also mehr ein exzentrisches Abendkleid für das iPhone X, da sie das Jubiläums Smartphone garantiert zum auffallenden Blickfang machen. Wer es gerne natürlich, aber dennoch ausgefallen mag, sollte sich den Leather Clip von Artwizz (34,99 Euro) genauer ansehen. Der dünne Rückseitenschutz zeigt aufgrund des genarbtem Kalbsleder ein individuelles Muster und liegt zudem besonders griffig in der Hand. Innen wird das iPhone durch eine weiche Microfleece Einlage vor Kratzern bewahrt. Dabei sitzt der schlanke Rückseitenschutz aus Echtleder wie angegossen und ist für iPhone X in Rot, Schwarz, Braun und Nude erhältlich.

(Bild: Artwizz)

Praktische Funktionshüllen

Genau wie das iPhone zahlreiche Funktionen in sich vereint und längst unser digitales Schweizer Taschenmesser geworden ist, gibt es innovative Hüllen, die mehr können als nur das Smartphone vor Schaden zu bewahren. So hat auch der Berliner Zubehörhersteller Artwizz verschiedene Schutzhüllen mit Zusatzfunktionen im Programm. Im TPU Card Case (19,99 Euro) beispielsweise können Sie Ihre wichtigste Karte direkt am Smartphone verstauen. Dies ist vor allem bei Bustickets oder Karten zur Türöffnung sehr praktisch. Für alle die ihren Geldbeutel manchmal lieber ganz Zuhause lassen möchten, haben die Berliner das Wallet Case (49,99 Euro) aus Echtleder für iPhone 6, iPhone 7 und iPhone 8 designed. Das Portemonnaie-Case verfügt im Inneren über einen Clip für das Smartphone sowie fünf Innenfächer für Karten plus ein großes Extrafach. Genügend Platz für Geldscheine gibt es im geräumigen Außenfach, so ist im Wallet Case alles Wichtige zusammen. Im robusten Artwizz FolioJacket (ab 14,99 Euro) ist das iPhone, durch die abstehenden Kanten und den Magnetverschluss, rundum sicher geschützt. Zusätzlich verfügt das FolioJacket über eine nützliche Standfunktion, mit welcher Sie das iPhone in verschiedenen Blickwinkeln zum Arbeiten oder zur Betrachtung von Videos im Landschaftsmodus nutzen können.

Ob klassisch, auffallend oder praktisch, Artwizz hat für jedes iPhone die richtige Schutzhülle. Wir hoffen diese Übersicht hilft Ihnen herauszufinden, welche Hülle am besten zu Ihrem Alltag passt. Eins ist auf jeden Fall gewiss: Auch wenn es Schutzhüllen für das iPhone wie Sand am Meer gibt, vordesignte Stangenware sucht man bei Artwizz vergeblich. Jede Schutzhülle wird eigens in Berlin designed und getestet.

Alle hier vorgestellten iPhone Cases finden Sie im Artwizz Online-Shop.

Anzeige