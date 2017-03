20.03.2017 - 21:23 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Das kommende iPhone 8 soll ein neues Design bekommen. Das ist nicht wirklich neu und auch nicht überraschend, entsprechende Gerüchte gibt es schließlich genug. Nun gibt es einen Bericht aus Korea, der Details zur neuen Optik in Erfahrung bringen will. Demnach soll das kommende Apple-Smartphone an das Ur-iPhone erinnern und runder werden. Ein Zufall soll das nicht sein, die Hommage an das Gerät, mit dem alles anfing, soll durchaus gewollt sein.



20.03.2017 - 21:23 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

iPhone 2G (Bild: Apple)

Die koreanische ETNews berichtet über das mögliche neue Design des iPhone 8. Als Quellen werden Markt-Analysten angegeben. Sie wollen herausgefunden haben, dass Apple das iPhone 8 im "Wassertropfen"-Design auf den Markt bringen wollen – das soll dann so ähnlich aussehen wie beim iPhone der ersten Generation, auch bekannt als iPhone 2G.

3D-Glas für 2G-Optik

Um die Design-Sprache des ersten Apple-Smartphones wieder zu erreichen soll auf diverse Kunstgriffe zurückgegriffen werden. So sollen die Kanten mit einem größeren Radius abgerundet werden. Dafür soll dreidimensional geformtes Glas zum Einsatz kommen, denn das Ziel, das Gerät wie aus einem Guss erscheinen zu lassen, soll weiterhin erreicht werden.

Natürlich würde das iPhone 8 dann nicht komplett wie sein Urahn aussehen. Mit seinem 5,8-Zoll-Bildschirm wäre es wesentlich größer und wenn Apple seinen eigenen Design-Richtlinien treu bleibt, auch deutlich dünner.

Das Ur-iPhone nutzte gebogenes Aluminium und Plastik um das Aussehen zu erreichen, mit dem es letztlich für eine Generation verkauft wurde. Mit dem iPhone 3G wechselte Apple zu einer Rückseite, die komplett aus Plastik besteht, um für das iPhone 4 auf Glas zu wechseln.

Lesetipp Schade: iPhone 8 soll doch flaches Display erhalten Apple soll ein iPhone mit 5,8-Zoll-Display planen, das bis zum Rand des Smartphones reicht. Die Gerüchte, nach denen der Bildschirm auch um den... mehr

Wie gebogen wird der Bildschirm?

Was das Design des iPhone 8 angeht, gibt es momentan viele Gerüchte. Relativ unstrittig ist wohl, dass in diesem Jahr auch die Rückseite wieder aus Glas bestehen wird. Allerdings scheiden sich die Geister daran, was vorne sein wird. Denkbar wäre ein flacher Bildschirm wie bisher, ein gebogener wie beim Samsung Galaxy S7 Edge oder eine Mischung aus beidem, wie jüngste Gerüchte nahelagen.