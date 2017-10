​Superzyklus mit iPhone X erst 2018? Dem Analysten Ming-Chi Kuo von KGI Securities zufolge verkauft sich das iPhone 8 Plus besser als erwartet. Doch neben der guten Nachricht für Investoren gibt es auch eine schlechtere. Denn der sogenannte „Superzyklus“ (engl. „super cycle“) in Verbindung mit dem iPhone X, beziehungsweise dessen Effekt auf Apples Geschäftszahlen, soll erst im kommenden Jahr wirklich spürbar werden.

iPhone X (Bild: Apple)

Was ist eigentlich dieser Superzyklus? Das ist ein Kunstwort von Analysten und nicht etwa ein Wetterphänomen. Es beschreibt den Effekt, den eine Produktneueinführung im Rahmen von Apples iPhone-Portfolio hatte. Das iPhone 6 war ein solches Gerät, das einen Superzyklus einleitete. Dieses war ein neues Gerät, das sehr viel Interesse weckte. Gleichzeitig konnten die älteren Smartphones aus Cupertino immer noch genügend Käufer anlocken. Entsprechend vervielfachten sich die Verkaufszahlen. Genau denselben Effekt erhoffen sich Analysten nun auch durch die Einführung des iPhone X.

Superzyklus mit iPhone X erst 2018

Doch Ming-Chi Kuo verschiebt den Superzyklus nun auf das Jahr 2018. Seinen Informationen zufolge sorgen anhaltende Produktionsschwierigkeiten der Face-ID-Kamera dafür, dass Apple das iPhone X erst 2018 in großen Stückzahlen wird verkaufen können. Entsprechend wird sich das auch erst im kommenden Jahr positiv auf die Bilanz des Unternehmens auswirken. Allerdings geht Kuo noch weiter. Nicht das jetzige iPhone X, sondern die Folgegeräte im Jahr 2018 werden den Superzyklus einläuten. Apple wird die Probleme mit der Kamera 2018 beheben und die „dann“ erscheinenden Smartphones mit Face ID werden über einen deutlich längeren Zeitraum im Rahmen des Bilanzzeitraums verkauft werden. Die iPhone X der zweiten Generation werden Kunden nämlich ohne Lieferschwierigkeiten sofort zum Start in großen Stückzahlen kaufen können.

Für 2017 sieht Kuo zwischen 210 und 220 Millionen verkaufter iPhones. Im kommenden Jahr könne Apple hingegen 245 bis 255 Millionen Geräte verkaufen.

iPhone 8 Plus verkauft sich gut

Darüber hinaus informierte der Analyst die Investoren darüber, dass sich das iPhone 8 Plus bislang besser als erwartet verkauft habe. Man könne sich aber darauf einstellen, dass nach dem Weihnachtsgeschäft ein scharfer Schnitt bei den Verkaufszahlen des iPhone 8 allgemein stattfinden werde. Dieser würde durch das dann in größeren Stückzahlen verfügbare iPhone X bedingt. Es wird, so ist Kuo sicher, die Verkaufszahlen der 8er-Modelle kannibalisieren.