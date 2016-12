22.12.2016 - 08:49 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon seit einigen Monaten berichten wir über das Hin und Her im Bezug auf das OLED-Display beim iPhone 8. Mehrfach wurde nun gemunkelt, dass es im nächsten Jahr nur ein neues Apple-Smartphone mit der neuen Display-Technologie geben soll. Der Grund hierfür liegt auf mehreren Ebenen. Bloomberg hat sich die Produktionswege genauer angeschaut und beim Hersteller der OLED-Fertigungsmaschinen angefangen.



Canon Tokki wird wohl den wenigsten ein Begriff sein. Dabei handelt es sich nämlich um einen Maschinenhersteller, der die Produktionsstätten von OLED-Displays mit entsprechenden Fertigungsmaschinen beliefern. Laut Bloomberg soll Canon Tokki fast alle dieser Maschinen weltweit hergestellt haben. Dabei handelt es sich um knap 100 Meter lange Vakuum-Produktions-Systeme, die –kurz gefasst – die roten, blauen und grünen Pixel auf eine Glasoberfläche aufbringen, indem sie organische Materialien eindampfen.Das Unternehmen hat seine Maschinen bereits so optimiert, dass Fehler reduziert und damit ein größerer Output erreicht werden kann.

Aufgrund der Komplexität und Größe der Maschinen kann Canon Tokki etwas weniger als zehn Maschinen pro Jahr herstellen und hat wegen der hohen Nachfrage bereits Aufträge für die nächsten beiden Jahre. Ob dies Apple direkt betrifft, ist laut Bloomberg nicht bekannt, da das Unternehmen auf Samsung für die OLED-Herstellung vertraut und die Südkoreaner bereits seit einigen Jahren Geräte für die Produktion besitzen. Da Samsung jedoch Displays für eigene Geräte benötigt, könnte dies zu Lasten von Apple gehen.

Der CEO von Canon Tokki „tut alles nur möglich, um den Output zu erhöhen und die Wartezeit zu verkürzen", da die Display-Hersteller Samsung Display Co., LG Display Co. und Sharp Corp. bereits weitere Geräte bestellt haben, damit deren OLED-Produktion mit der Nachfrage am Markt mithalten kann. Es könnte also durchaus sein, dass Apple im nächsten Jahr noch nicht mit einem OLED-iPhone aufwarten kann und erst ein Jahr später richtig durchstartet.