15.09.2017 - 11:19 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Kaum haben wir die Apple Keynote verdaut und alle neuen iPhone Modelle bestaunt, kommt der Zubehör-Hersteller Artwizz auch schon mit einer ganzen Armada an Hüllen für iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X um die Ecke. Mit dabei sind einige interessante und schicke Neuheiten, aber auch Klassiker und bewährte Schutzcases, adaptiert für die neuen Modelle.



Neue iPhone-Modelle verlangen oft neue Hüllen. Schließlich will man das frisch ergatterte Smartphone in einem ebenso schicken, neuen Case sehen. Eine große Auswahl an Hüllen für das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X gibt es ab sofort bei Artwizz. Darunter zum ersten Mal auch neue Produktkollektionen für das Jubiläums-Smartphone von Apple.

Neues Zubehör für das iPhone X

Eine ganz besondere Neuheit bei Artwizz, die zu Ende September erwartet wird, ist die Limited Edition des NoCase (19,99 Euro). Bis auf eine Ampelmännchen-Edition, hat Artwizz bislang stets auf Motive auf ihren Hüllen verzichtet. Das beliebte NoCase (16,99 Euro), welches in Transparent und Schwarz-Transluzent erhältlich ist, wird in Kürze jedoch mit drei Rückseitenmotiven versehen sein. Sie hören auf die witzigen Namen B-Bear, P-Dog und T-Rex.

(Bild: Artwizz)

Ein weiterer Klassiker, der eine Erneuerung erhält, ist das in matt-schwarz gehaltene Artwizz TPU Case (14,99 Euro) mit seinem widerstandsfähigen Rahmen. Auf dem Rücken der schlanken Schutzhülle befindet sich fortan ein Kartenfach. Dies ist vor allem praktisch für all jene, die Mitglieds- und Bonuskarten oder Bahntickets bisher immer zwischen Case und iPhone gesteckt haben. Nun kann die Karte schnell vorgezeigt werden, ohne dass man sie aus dem Artwizz TPU Card Case (19,99 Euro) nehmen muss.

Neu hinzugekommen ist zudem der edel anmutende Leather Clip (34,99 Euro) in Braun, der die bisher erhältlichen Farbenvariationen Rot, Nude und Schwarz ergänzt. Besonders schön an der Hülle ist die angenehme Patina, die das genarbte Kalbsleder im Laufe seines Lebens erhält. Die neue Glasrückseite des iPhone wird darüber hinaus von einer samtigen Microfleece-Beschichtung im Inneren geschützt.

Während diese Neuheiten in den kommenden Wochen sukzessive im Artwizz Online-Shop zu finden sein werden, können Sie bereits jetzt das CurvedDisplay (34,99 Euro) erwerben, welches Artwizz erstmals für das iPhone anbietet. Das bis zum Rand vollflächig schützende Sicherheitsglas empfehlen wir dringend, auch wenn die Belastbarkeit der iPhone-Bildschirme zunimmt. Die letzte App, die man auf seinem neuen, teuren Smartphone haben möchte, ist schließlich die Spinnennetz-App.

(Bild: Artwizz)

Die Klassiker für das iPhone 8

Neben den neuen Exemplaren gibt es auch viele altbewährte Artwizz Schutzhüllen für das iPhone X, die zugleich auch für das iPhone 8 und iPhone 8 Plus verfügbar sind. Das NoCase (16,99 Euro) ist ebenso darunter wie das TPU Case (14,99 Euro) oder das Silicone Case (14,99 Euro). Auch das CurvedDisplay Sicherheitsglas (34,99 Euro) ist für beide Modelle erhältlich.

In den kommenden Monaten wird sich die Vielfalt der Schutzhüllen bei Artwizz stetig erweitern und beliebte Klassiker wie der Rubber Clip (19,99 Euro), Camouflage Clip (24,99 Euro), das SmartJacket (29,99 Euro), FolioJacket (39,99 Euro) und das Lederetui SeeJacket Leather (49,99 Euro) werden ins Sortiment aufgenommen. Es braucht also niemand auf sein Lieblingsmodell für das neue Smartphone zu verzichten.

Das gesamte Angebot finden Sie übersichtlich zusammengefasst im Artwizz Online-Shop.