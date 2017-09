​IFA 2017: Apples kommende Smartphone-Generation könnte anders benannt werden als bisher. Medienberichten zufolge wird Apple uns am 12. September das iPhone 8, ein passendes Plus-Modell, sowie das „iPhone Edition“ als Jubiläumsvariante präsentieren. Diese Informationen gehen zurück auf Gespräche mit diversen namhaften Schutzhüllenherstellern im Rahmen der Internationalen Funkausstellung in Berlin.

iPhone 8 Dummy in Blush Gold (Bild: Stefan Molz)

Alle Welt dachte bislang, dass Apple am 12. September auf seiner Keynote im Steve Jobs Theater am neuen Apple Campus „ein“ iPhone 8 und je ein iPhone 7s, sowie dessen Plus-Modell präsentieren würde. Doch der Kollege Seth Weintraub von den Kollegen von 9to5Mac befindet sich im Rahmen eines Besuchs der IFA 2017 derzeit in Berlin. Vor Ort hat er sich mit vielen namhaften Anbietern von Smartphone-Schutzhüllen unterhalten. Weintraub wollte wissen, ob die Anbieter irgendwelche Informationen zu Apples kommender Smartphone-Generation verifizieren können oder eventuell Neuigkeiten parat haben, die wir bislang noch nicht erfahren haben.

Major casemaker updated internal skus this week to iPhone 8, iPhone 8 plus and iPhone edition — Seth Weintraub (@llsethj) September 1, 2017

iPhone Edition und zwei iPhone-8-Modelle?

Und tatsächlich. Hinter vorgehaltener Hand haben gleich mehrere Anbieter dem Journalisten bestätigt, dass wir uns auf „andere“ iPhones freuen können als eigentlich angenommen. Einer der Zubehör-Hersteller, mit dem Weintraub sich unterhielt, sei bereits dabei, Verpackungsmaterial für seine Schutzhüllen zu drucken. Weintraub wurden in Berlin Druckvorlagen für die Verpackungen gezeigt. Entsprechend müssen wir davon ausgehen, dass Apple beim Kunden nicht den Eindruck aufkommen lassen wird, als würden zwei „alte“ neue iPhones gegen ein „neues“ neues Smartphone in ihrer Gunst gegeneinander antreten müssen. Denn genau das wäre der Fall gewesen, hätte Apple die Geräte iPhone 7s (Plus) und iPhone 8 genannt. Man hätte sofort unterstellt, dass die beiden Geräte weniger begehrlich sind.