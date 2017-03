06.03.2017 - 09:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nachdem nun klar zu sein scheint, dass das diesjährige iPhone in drei verschiedenen Modellen erscheinen wird, gibt es einmal mehr Gerüchte um das Display des iPhone 8. Laut einem Bericht aus Japan soll dieses tatsächlich eine Größe von 5,8 Zoll aufweisen, während es von einer anderen Seite heißt, dass Apple beim neuen Modell auch die Lautstärketasten entfernen könnte. Doch wie hoch ist der Wahrheitsgehalt dieser Aussage?



(Bild: Moe Slah, ConceptsiPhone)

Apple wird in diesem Jahr wohl gleich drei neue Modelle des iPhone veröffentlichen. Dazu zählen zwei Geräte, die mit den üblichen LCDs daherkommen und wie bereits in den Vorjahren mit einem 4,7-Zoll- beziehungsweise 5,5-Zoll-Display ausgestattet sein werden. Diese könnten unter der Bezeichnung iPhone 7s und iPhone 7s Plus auf den Markt kommen. Daneben wird es wohl noch ein High-End-Modell geben, das auf den Namen iPhone 8 hören wird. Dieses wird wohl über ein gebogenes 5,8-Zoll-OLED-Display verfügen. Diese Größe wurde nun auch von Japans Nikkei nochmals bestätigt, nachdem man vorher von einem kleineren 5-Zoll-Gerät ausging.

Dieser Kurswechsel könnte allerdings von den Spezifikationen des iPhone 8 herrühren. Denn von dem 5,8-Zoll-Display werden nämlich nur 5,15 Zoll tatsächlich als Hauptdisplay genutzt, während der Rest in einen Funktionsbereich á la Touch Bar verwandelt werden soll.

Daneben tauchte nun ein weiterer Bericht auf, der von einer weiteren gravierenden Änderung spricht. Laut dem Wirtschaftsmagazin FastCompany sollen nun auch die Lautstärketasten der Schere zum Opfer fallen. Diese sollen jedoch nicht völlig verschwinden. Sie sollen vielmehr den Weg der Home-Taste beschreiten und durch berühungsempfindliche virtuelle Tasten ersetzt werden. Allerdings scheint dies noch nicht in Stein gemeißelt, da man sich zunächst auf die richtige Integration des Home-Buttons in das Display konzentrieren möchte. Durch das gebogene Display des iPhone 8 scheint der Wegfall der physischen Lautstärketasten jedoch durchaus realistisch zu sein, da dadurch weiterer Platz eingespart werden könnte.