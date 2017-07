14.07.2017 - 08:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es wird schon seit längerer Zeit darüber spekuliert, dass Apple dem iPhone 8 eine Gesichtserkennung spendieren wird. Dazu soll das Unternehmen im Gegensatz zu anderen Lösung auf einen 3D-Sensor setzen. Dadurch soll ein hoher Sicherheitsstandard gewährleistet bleiben. Wie aus einem aktuellen Patentantrag hervorgeht, sollen die Kalifornier bereits seit vielen Jahren an der entsprechenenden Technologie forschen.



14.07.2017 - 08:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple wurde gestern ein Patent vom U.S. Patent and Trademark Office zugestanden, welches eine Methode beschreibt, um ein mobiles Endgerät via Gesichtserkennung und Tiefensensor zu entsperren. Die Authentifikationsmöglichkeit wurde erstmals 2013 beantragt und stellt eine fortgeschrittene Gesichtserkennungs-Technologie in den Mittelpunkt. In der Patentbeschreibung wird ein Methode gezeigt, bei der ein 2D-Bild aufgenommen wird und mit Tiefendaten des Gesichts abgeglichen wird. Die Tiefendaten sollen dabei von einem Bildsensor, einen Infrarotsensor sowie einem dreidimensionalen Aufnahmesystem gewonnen werden. Zusätzlich könnte das System durch einen UV-Sensor, einen Laser, einen Ultraschall-Sensor und weitere Komponenten erweitert beziehungsweise verbessert werden.

Auch der KGI-Analyst Ming-Chi Kuo gab vor einiger Zeit eine Mitteilung an Investoren heraus, in der er ebenfalls von einer solchen Gesichtserkennungs-Technologie im iPhone 8 sprach. Dabei soll es sich um ein „revolutionäres" System handeln, welches nicht ganz zufällig über die oben genannten Komponenten verfügen soll. Jedoch tauchten in den letzten Tagen verstärkt Berichte darüber auf, dass bei Apple noch mit Hochdruck an der Software für das iPhone 8 werkelt. Laut letzten Aussagen soll speziell iOS noch Probleme mit der Gesichtserkennung sowie der drahtlosen Ladetechnologie haben, sodass die Hardware zwar integriert sein soll, aber die Features erst später per Softwareupdate freigeschaltet werden. Auch eine Verzögerung der Auslieferung ist durchaus wahrscheinlich.

Wir hoffen, dass Apple sich lieber die Zeit nimmt, um ein ordentliches System für die Gesichtserkennung integriert, das auf einen zusätzlichen Tiefensensor vertraut. Dadurch könnte Berichte wie bei Samsungs Galaxy S8 vermieden werden. Dort hatte damals bereits ein YouTuber auf dem Veröffentlichungsevent den Sensor mit einem digitalen Foto auf einem anderen S8 austricksen können. Allerdings sei zu erwähnen, dass die Gesichtserkennung bei Samsungs S8 ein Gimmick ist, welches nur für das Entsperren des Geräts vorgesehen ist.