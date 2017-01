19.01.2017 - 14:41 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Das iPhone 8 könnte eine sehr praktische Funktion erhalten, nämlich das Aufladen des Akkus ohne Kabel. Im Gegensatz zu bereits verfügbaren Technologien soll Apple dabei auch größere Reichweiten abdecken können. Wie aus einem neuen Bericht hervorgeht, soll der chinesische Elektronikkonzern Lite-On zumindest einen Teil der dafür benötigten Komponenten herstellen. Das hat zumindest dessen Aktie schon mal beflügelt.



Das iPhone 7 muss noch mit Kabel aufgeladen werden (Bild: Stefan Molz)

Drahtloses Aufladen gibt es momentan bei Apple nur bei der Apple Watch. Hier kommt die Induktion zum Einsatz, um den Akku wieder zu befüllen. Manch ein Smartphone-Hersteller ist da schon einen Schritt weiter. In diesem Jahr könnte auch Apple auf den Zug aufspringen und die Technologie noch etwas sinnvoller nutzbar machen.

Drahtloses Aufladen ohne direkten Kontakt

Wenn Hersteller wie Samsung ihre Smartphones drahtlos aufladen, bedeutet das im Grunde genommen nur, dass die Fummelei mit einem Kabel und einem Anschluss entfällt. Dennoch muss das Smartphone dafür ziemlich eng auf einer passenden Oberfläche aufliegen. Gerüchten zufolge soll Apple das Problem angehen und ein Aufladen innerhalb eines bestimmten Bereichs ermöglichen.

Die Commercial Times aus China, die von Digitimes zitiert wird, berichtet nun, dass bereits das „iPhone 8” mit der neuen Lademethode ausgestattet werden könnte. Demnach soll Lite-On den Auftrag erhalten haben, die Hälfte der dafür benötigten Chips beizusteuern. Das hat die Aktie bereits um 10 Prozent steigen lassen.

Das Tochterunternehmen Lite-On Semi, das sich für den Auftrag verantwortlich zeichnen würde, gab in einer Stellungnahme lediglich an, dass man nichts zu Kunden oder Bestellungen sagen werde.

Neben dem drahtlosen Laden soll das iPhone noch weitere technische Neuerungen erhalten. So ist von einem OLED-Display die Rede, das ähnlich wie bei den „Edge”-Modellen von Samsung einen über den Rand hinausgehenden Bildschirm bekommen soll. Auch sollen dafür so gut wie alle Eingabemöglichkeiten auf dem Bildschirm vereint werden, so zum Beispiel die Kamera oder Touch ID.