25.08.2017 - 08:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Noch immer gibt es keine offizielle Einladung zum nächsten Apple-Event, obwohl dieses für die ersten beiden Septemberwochen erwartet wird. Apple lässt sich Zeit. Nachdem nun viele Details zur neuen iPhone-Generation geklärt zu sein scheinen, bleibt noch immer die Frage nach dem Preis. In einem akuellen Bericht wird spekuliert, dass das iPhone 8 „etwa um die 999 US-Dollar“ kosten wird. Was bedeutet das für Deutschland?



25.08.2017 - 08:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das iPhone 8 wird endlich ein neues Design bieten (Bild: Stefan Molz)

Neben den ungeklärten Fragen zum OLED-Display, Touch ID und anderen „Kleinigkeiten“ beschäftigt viele Nutzer natürlich der Preis des neuen High-End-iPhone. Laut einem neuen Bericht der New York Times soll das iPhone 8 wohl „um die 999 US-Dollar“ kosten, während das iPhone 7s und 7s Plus weiterhin auf dem bisherigen Preisniveau bleiben sollen. Bis gab es schon zahlreiche Gerüchte um den Preis, die ein 1.100 US-Dollar bis 1.500 US-Dollar teures High-End-Gerät voraussahen. Damit könnte es leicht günstiger als erwartet werden. Doch was bedeutet das für Deutschland?

Generell zahlen wir (auch ohne Steuern) etwas mehr als die Amerikaner für Apple-Produkte. Geht man nun davon aus, dass das iPhone 7 Plus mit 256 GB Speicher in den USA 969 US-Dollar kostet, während wir hierzulande 1.119 Euro zahlen, dann könnten wir für das iPhone 8 zwischen 1.150 Euro und 1.200 Euro auf den Tisch legen. Allerdings handelt es sich dabei zunächst um die Einstiegsvariante, die wohl in diesem Jahr mit 64 GB startet. Daneben wird es wohl noch eine 256-GB- sowie 512-GB-Variante geben, wobei letztere knapp unterhalb der 1.500-Euro-Grenze liegen könnte, wenn man von den bisherigen 110-Euro-Sprüngen für die nächst höhere Speicheroption ausgeht.

Glücklicherweise handelt es sich derzeit noch um reine Spekulation. Eventuell könnte Apple aufgrund des Dollarkurses die Europreise wieder anpassen, sodass wir dann vielleicht doch nicht ganz so tief in die Tasche greifen müssen. Genaueres wissen wir dann in wenigen Wochen.