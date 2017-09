Alle Vorbesteller fliegen hoch: Apple-Fans warten mit Spannung auf den 12. September, wenn Apple das neue iPhone 8 der Öffentlichkeit vorstellen wird und vermutlich auf ein Jubliäumssmartphone mit OLED-Display. Doch jüngsten Medienberichten zufolge werden Sie und wir das kommende Apple-Smartphone bereits ab dem 15. September vorbestellen können. Offenbar haben Mitarbeiter von deutschen Mobilfunkanbietern sich verplappert.

iPhone 8 Dummy (Bild: Stefan Molz)

Die Kollegen von Macerkopf berichten, dass wir das iPhone 8 bereits ab dem 15. September 2017 werden vorbestellen können. Die Information hat das Magazin von gleich zwei Mitarbeitern unterschiedlicher Mobilfunkanbieter. Die Personen bleiben anonym im Hintergrund. Es werden aber aller Voraussicht nach Mitarbeiter aus dem Einzelhandel sein, die über die internen Computersysteme bereits über die Liefersituation und Vorbestelltermine unterrichtet wurden. Diese beiden Personen arbeiten somit direkt oder indirekt für zwei der drei großen Mobilfunkanbieter am deutschen Markt. Das will Macerkopf allerdings nicht bestätigen. Man formuliert deshalb die Botschaft noch zögerlich: Die Firmen würden für den 15. September „planen“.

Verkaufsstart des iPhone 8 am 22. September?

Der Verkaufsstart würde, wie in der Vergangenheit, eine Woche danach stattfinden, also am 22. September. Anders als in den Anfängen des iPhones, als die Telekom noch ein Monopol auf das Smartphone hatte, können Sie die neuen Apple-Geräte bei allen Providern in Auftrag geben. Im Vorfeld wurde aus der Gerüchteküche aber häufig betont, dass speziell die „iPhone Edition“, also das OLED-Modell zum 10-jährigen Jubiläum nur in geringen Stückzahlen verfügbar sein wird. Diese Situation soll sich 2017 auch nicht ändern, sondern erst im kommenden Jahr entspannen. Sollten Sie wirklich am kommenden iPhone interessiert sein, ist zunächst Apple Ihre erste Anlaufstelle und außerdem Ihr Mobilfunkanbieter. Die Erfahrung hat gezeigt, dass andere Händler wie Elektronikdiscounter gerade zur Produkteinführung kaum bis gar keine Kapazitäten aufweisen.