Jüngsten Gerüchten aus der taiwanischen Zuliefererkette zufolge wird Apple im kommenden Jahr ein iPhone mit vertikal angebrachter Dual-Kamera auf den Markt bringen. Es soll sich um ein 5-Zoll-Gerät handeln. Möglich, dass es sich dabei um ein iPhone 7s handelt.

iPhone 7 Plus mit Dual-Kamera (Bild: Stefan Keller)

Mac Otakara berichtet unter Berufung auf Zuliefererkreise in Taiwan, dass Apple im nächsten Jahr mindestens ein 5-Zoll-iOS-Smartphone mit einer vertikal angebrachten Dual-Kamera veröffentlichen wird. Bei der aktuellen iPhone-Generation findet sich lediglich beim Plus-Modell eine horizontal angeordnete Dual-Kamera auf der Rückseite. Womöglich ist das vertikale Anbringen eine Möglichkeit, auch das „kleinere“ Smartphone mit dieser Möglichkeit auszustatten. Es geht nicht aus der Meldung hervor, ob Apple diese Designänderung gleichzeitig beim Plus-Modell vornehmen wird.

Das iPhone 7s und 7s Plus würden außerdem Spezifikationen erhalten, wie man sie von einem S-Modell erwarten würde. Entsprechend sei ein schnellerer Prozessor zu erwarten, genauso wie eventuell mehr Batterielaufzeit.

Spezifikationen im Frühjahr festgelegt

Außerdem sollen Verantwortliche aus den Zulieferer-Betrieben ausgeplaudert haben, dass die finalen Spezifikationen für die Smartphone-Modelle in Apples zweitem Fiskalquartal 2017 festgezurrt werden sollen. Das würde darauf hindeuten, dass eine Produktion zu diesem Zeitpunkt langsam anlaufen könnte. Apples Q2 2017 endet im März 2017. Die Bekanntgabe der Quartalszahlen wird dann im April erwartet.

iPhone 8 oder iPhone 7s, oder iPhone X?

Viele von uns warten auf den September 2017, manche sogar auf den Sommer des kommenden Jahres. Denn zu diesem Zeitpunkt erschien vor dann 10 Jahren das allererste iPhone (in den USA). Dem Vernehmen nach plant Apple eine besonderes Jubiläumsausgabe seines Smartphones zu veröffentlichen. Zuletzt mehrten sich außerdem die Berichte, dass die Produktpalette erweitert werden könnte. So hieß es, dass das Unternehmen aus Cupertino zwischen dem iPhone 7s (4,7 Zoll) und iPhone 7s Plus (5,5 Zoll) zusätzlich ein mittleres Modell mit 5 Zoll Diagonale anbieten könnte. Zudem ist eben das Jubiläumsmodell, das „iPhone X“ im Gespräch.