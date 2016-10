25.10.2016 - 09:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das iPhone 7 ist bereits seit über einem Monat auf dem Markt. In der Zwischenzeit wurden zahlreiche Tests durchgeführt, die die Kamera, die Wassertauglichkeit, den Akku, den Prozessor und natürlich das überarbeitete Display auf die Probe gestellt haben. Die genannten Funktionen und Komponenten schlossen durch die Bank weg gut oder sehr gut ab, sodass wir uns heute die Frage stellen - Was kosten die Komponenten eigentlich in der Produktion?



iFixit hat das iPhone 7 bereits kurz nach der Veröffentlichung auseinandergenommen (Bild: iFixit)

Das iPhone 7 besteht aus einer Vielzahl an Komponenten, die es zu einem großartigen und reparaturfreundlichen Gerät machen. Doch was kosten die Einzelteile überhaupt? Dieser Frage sind die Analysten von Chipworks nachgegangen, die das iPhone 7 (nicht das iPhone 7 Plus) auseinander geschraubt und den Wert der Teile bestimmt haben.

Produktionskosten für iPhone 7 höher als für den Vorgänger

Laut Chipworks kostet ein iPhone 7 275 US-Dollar für Apple in der Herstellung. Das iPhone 6s soll dagegen nur 188 US-Dollar kosten. Dabei fallen rund 9,5 Prozent der Kosten auf das Kameramodul, das mit 26 US-Dollar zu Buche schlagen und von Sony produziert wird. Etwas teurer ist hingegen der Touchscreen mit seiner „3D Touch"-Technologie. Dieser kostet Apple 37 US-Dollar. Mit 38 US-Dollar ist der Flash- und Arbeitsspeicher noch teurer als das Display.

Überraschend günstig ist der Lithium-Ionen-Akku, der mit 3,8 V, 1960 mAh und einer Kapazität von 7,45 Wh daherkommt. Er kostet in der Herstellung lediglich 4 US-Dollar.