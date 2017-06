Zubehörhersteller Mophie hat das neue „Charge Force Case“ für das iPhone 7, sowie das Plus-Modell und auch Samsungs aktuelles Android-Flaggschiff-Smartphone Galaxy S8, sowie dessen Plus-Modell vorgestellt. Gleichzeitig damit wird die mobile Powerbank „Charge Force Powerstation mini“ vorgestellt. Die neuartige Schutzhülle erlaubt das kabellose Aufladen des eigenen Smartphones.

Charge Force Case in Braun und Charge Force Powerstation mini (Bild: Mophie)

Gerüchteweise führt Apple mit seiner nächsten Smartphone-Generation das kabellose Laden auf. Doch Zubehör-Hersteller Mophie hilft Ihnen schon jetzt dabei, wenn Sie ein iPhone 7 oder 7 Plus besitzen. Denn dieser hat ganz aktuell ein hochwertiges Ledercase für das Apple-Smartphone veröffentlicht, das sich automatisch mit allen „Charge Force“-Zubehörteilen verbindet. Außerdem ist es mit Qi und anderen kabellosen Ladesystemen kompatibel.

Mophie bringt Induktionsladung fürs iPhone 7

Die „Charge Force“-Zubehörteile, wie beispielsweise die neue „Charge Force Powerstation mini“, laden das iPhone dann per Induktion auf. Neu ist dieses Feature allerdings nicht. Mophie hat bereits viel Erfahrung damit und auch schon für einige ältere iPhone-Modelle ähnliche Schutzhüllen herausgebracht. Außerdem hat Mophie zuvor schon das Akku-Case „Juice Pack Air“ für iPhone 7 im Angebot gehabt, das einen integrierten Akku bietet und ebenfalls die „Charge Force“-Induktionsladung erlaubt.

An der Stelle, an der beim iPhone der Lightning-Anschluss liegt, nutzt das „Charge Force Case“ nur eine Steckverbindung. Sie können diese jederzeit entfernen und dann Ihr Smartphone ganz normal per Kabel laden oder es an den Computer anschließen und synchronisieren. Sie müssen also die Schutzhülle nicht jedesmal komplett entfernen.

Zusatzakku mit Induktionsfunktion

Die bereits angesprochene „Charge Force Powerstation mini“ ist ein transportabler Zusatzakku. Gerne spricht die Branche davon auch als „Powerbank“. Die Besonderheit an dem Produkt von Mophie ist die Möglichkeit, Geräte darüber per Induktion aufzuladen. Die „mini“-Variante bietet immer 3.000 mAh Kapazität und demnach bis zu 35 Stunden zusätzliche Energie.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue „Charge Force Case“ für das iPhone 7 (Plus) bekommen Sie ab sofort für 59,95 Euro in den Farben Schwarz, Blau, Braun, Rot und Beige im Handel. Die Version für das Samsung Galaxy S8 (Plus) kostet 49,95 Euro und ist bislang nur in Schwarz verfügbar.

Das Zubehör, die „Charge Force Powerstation mini“ kostet 49,95 Euro. Für Besitzer des S8 bietet Mophie auch ein Paket aus Schutzhülle und Zusatzakku an. Das wird dann zum Preis von 94,95 Euro angeboten.