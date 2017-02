07.02.2017 - 09:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch in dieser Hardware-Generation setzt Apple seine Marketingkampagne „Shot on iPhone" (deutsch: „Fotografiert mit dem iPhone") fort. Das kalifornische Unternehmen hat dazu dieses Mal ein neues Video auf seinen YouTube-Kanal hochgeladen, der etwas Licht ins Dunkel bringt. Mit dem Spot „One Night" zeigt man diverse Videos und Fotos, die während einer Nacht auf der ganzen Welt mit dem iPhone 7 aufgenommen wurden.



(Bild: Apple / Jennifer B.)

Apple hat auf YouTube ein neues Video zur aktuellen „Shot on iPhone"-Kampagne veröffentlicht. Dafür haben 16 Fotografen in 15 Städten auf sechs Kontinenten Fotos und Videos aufgenommen – in der selben Nacht am 5. November 2016. Die Kalifornier haben die Aufnahmen zu einem coolen Video zusammengeschnitten und zeigt die „eine Nacht" von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Schon in der letzten Woche startet die Kampagne in den Printmedien und auf den Plakatwänden dieser Welt.

Mit „One Night" möchte Apple vor allem die verbesserten Kameras des iPhone 7 und iPhone 7 Plus in den Vordergrund rücken. Diese wurden nämlich gegenüber den Vorgängermodellen stark verbessert und bieten nur eine gute Performance in schwierigen Lichtsituationen. Dabei hilft nicht nur der optische Bildstabilisator, sondern auch die größere Blende f/1,8, die laut Apple bis zu 50 Prozent mehr Licht einfallen lässt.

Für die neue „One Night"-Kampagne haben einige der Fotografen beschwerliche Wege auf sich genommen. Beispielsweise ist der Fotograf Reuben Wu nach Java (Indonesien) zu den 130 aktiven Vulkanen geflogen und hat sein iPhone 7 an einer Drone befestigt, um Aufnahmen eines Lavaflusses zu machen. Ein anderer ist nach Island gereist und fuhr über Nacht mit einem Hundeschlitten, um ein Foto des arktischen Geländes zu machen.