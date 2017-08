Das iPhone hat vor 10 Jahren einen Boom ausgelöst, der nicht nur den Smartphonemarkt begründet und groß gemacht hat, sondern auch heute noch auf viele andere Bereiche Einfluss ausübt. Unsere Kommunikation hat sich verändert, wir fotografieren anders und auch Webtechnologien legen immer stärker ihren Fokus auf mobile Geräte. Shutterstock wirft einen Blick auf die Veränderungen durch „10 Jahre iPhone“.

Auch die Selfie-Kamera hatte Einfluss auf unsere Art zu fotografieren. (Bild: Shutterstock)

Die ersten 5 Bereiche die das iPhone beeinflusst hat. (Bild: Shutterstock)

Die nächsten 5 Bereiche die das iPhone beeinflusst hat. (Bild: Shutterstock)

Für das Jahr 2017 rechnet Shutterstock mit 1,5 Millionen mit dem iPhone aufgenommene Fotos. (Bild: Shutterstock)

Meilensteine in der Entwicklung des iPhone. (Bild: Shutterstock)

Die Zukunft (Bild: Shutterstock) 1 /6

Apple hat mit dem iPhone das Handy nicht neu erfunden. Und auch Smartphones waren schon vor der Vorstellung des ersten iPhone, seinerzeit durch Steve Jobs, erhältlich. Aber Apple hat durch sinnvolle Kombination verschiedener Technologien und die einfache Touch-Bedienung den Markt revolutioniert. Innerhalb der letzten 10 Jahre ist das Smartphone so zu einem unserer wichtigsten und persönlichsten Hilfsmittel und Begleiter geworden. Die Verkaufszahlen stationärer PCs und Notebooks gehen schon lange zurück, der Markt der kompakten Digitalkameras ist eingebrochen und MP3-Player werden kaum noch verkauft. Auch Apple hat vor wenigen Tagen zwei seiner drei verbliebenen iPod-Modelle eingestellt. Grund für diese Entwicklungen: Der Erfolg des iPhones und der damit verbundene Erfolg der Smartphones.

10 Jahre iPhone: Die Infografik von Shutterstock

Dass das iPhone auch Einfluss auf unsere visuelle Kommunikation und Design hat, zeigt Shutterstock in einer Infografik. Shutterstock ist eine Plattform für kostenpflichtige Stockbilder, jeder Fotograf kann dort seine Bilder zum Verkauf bereitstellen. Die Plattform geht davon aus, dass im Jahr 2017 rund 1,5 Millionen Bilder in seiner Datenbank mit einem iPhone entstanden sind. 2016 waren es bereits 78% der Uploads. Das Smartphone von Apple wird also neben der Amateurfotografie immer häufiger auch für professionelle Fotografie eingesetzt. Doch auch auf das Design von Webseiten und deren Technologien hat das iPhone einen immer größeren Einfluss, die Webseitenzugriffe durch mobile Geräte sind schon lange deutlich höher als die stationärer PCs. Somit hat das iPhone wahrscheinlich auch einen Anteil am kürzlich verkündeten Ende des Flash-Players. Auch in Zukunft werden Innovationen und technische Entwicklungen des iPhone einen Einfluss auf die verschiedensten Bereiche haben. Die nächsten 10 Jahre werden sicher spannend!