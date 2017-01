Sie suchen ein kleines Tablet? Sie möchten gerne eines im Frühjahr verschenken? Dann kommt das Angebot bei Amazon für Sie wie gerufen. Sparen Sie knapp 70 Euro gegenüber dem Originalpreis beim Kauf eines iPad mini 4 in Spacegrau mit 32 GB Speicher.

iPad mini 4 in Spacegrau (Bild: Apple)

Geduld müssen Sie allerdings bei der Auslieferung des Tablets haben, zumindest derzeit. Denn das iPad mini 4 Wi-Fi-Modell wird von Amazon aktuell mit ein bis zwei Monaten Versandzeit angegeben. Wenn Sie an dem Tablet interessiert sind, sollten Sie es in jedem Fall in den Warenkorb packen und bestellen. Wenn Sie in der Zwischenzeit ein anders Angebot entdecken, können Sie die Bestellung zwischenzeitlich einfach stornieren. Ihr Konto oder Ihre Kreditkarte werden bei Amazon erst zum Zeitpunkt der Lieferung belastet – nicht vorher.

Zum Deal: iPad mini 4 Wi-Fi 32 GB in Spacegrau günstiger.

Für 360,51 Euro bekommen Sie das Tablet gratis nach Hause geliefert. Sie bekommen bei diesem Modell ein Retina-Display und Touch ID zusammen mit einer 8-MP-Kamera auf der Rückseite und Apples A8 SoC mit integriertem M8-Coprozessor.