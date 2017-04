18.04.2017 - 09:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am vergangenen Wochenende war nicht nur Ostern, sondern in den USA – genauer in Südkalifornien – fand das beliebte Coachella-Musikfestival statt. Dabei haben mehr als 100 Teilnehmer entweder ihr Smartphone verloren oder es wurde von Taschendieben gestohlen. Jedoch konnten dank des „Find my iPhone"-Features eine Vielzahl der Geräte wieder zurückgeholt und der Dieb Reinaldo De Jesus Henao von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.



Auch auf dem diesjährigem Coachella waren wieder Taschendiebe unterwegs (Bild: Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Kaum ein Musikfestival geht ohne verlorene, kaputte oder gestohlene Smartphones über die Bühne. Das beliebte Coachella-Festival ist da natürlich keine Ausnahme. Mehr als 100 Geräte sollen dort von Taschendieben gestohlen worden sein, dies berichtete die LA Times gestern. Dabei konnte allerdings ein besonders dreister Dieb festgenommen werden.

Laut dem Bericht haben einige Nutzer, nachdem sie den Diebstahl Ihres Smartphones festgestellt haben, die iCloud-Funktion „Find my iPhone" genutzt, um Ihr Gerät schnell wiederzufinden. Dabei war man laut der Polizei äußerst erfolgreich. „Einige Festival-Besucher haben festgestellt, dass ihre Smartphones fehlen. Daher haben sie eine App genutzt, „Find my iPhone" oder wie auch immer, und haben es verfolgt," sagte der Sprecher des Indio Police Departments, Sergeant Dan Marshall.

Dabei konnten die Nutzer den Täter, Reinaldo De Jesus Henao, ausfindig machen. Die betroffenen Coachella-Besucher hielten Henao daraufhin fest, bis die Polizei eintraf. Diese hat über einhundert Smartphones in seinem Rucksack entdeckt, wodurch der Fall sofort klar war. Der 36-jährige Taschendieb wurde natürlich sofort wegen dem Großdiebstahl festgenommen. Anschließend wurde versucht die Geräte an die Besitzer zurückzugeben. Schlussendlich landeten viele der Smartphones im Festival-Fundbüro.