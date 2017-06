25.06.2017 - 08:00 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat in den Dateimanager „Files” in iOS 11 Beta 2 jetzt weitere Clouddienste neben iCloud Drive freigeschaltet. So sind nun Google Drive, Box, FileExplorer und OneDrive von Microsoft dort zu finden. Sie verbergen sich unter dem Menüpunkt Speicherorte in der Konfiguration der systemeigenen App und müssen einzeln ausgewählt und aktiviert werden.



25.06.2017 - 08:00 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mit großer Sicherheit ist diese Liste noch nicht final. Zumindest Dropbox hatte schon kurz nach Erscheinen der ersten iOS-11-Beta für Entwickler hatte Dropbox mitgeteilt, bald auch in „Files” aufgeführt zu werden.

Die Integration ist nicht auf die Files-App begrenzt sondern funktioniert systemweit. Nutzer können nahtlos von jeder Drittanwendung auf die Daten in den unterstützten Cloud-Diensten zugreifen.

Ob Apple noch etwas am Look und Feel ändert? Derzeit werden die Original-GUIs der Clouddienste geöffnet, wenn man sie in der Files-App öffnet.

Zwei Dinge vermissen wir aber immer noch schmerzlich: Eine Unterstützung für WebDAV bzw. Owncloud. Bei WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) handelt es sich um einen offenen Standard, bei dem Benutzer auf ihre Daten wie auf einer Online-Festplatte zugreifen können.

Momentan ist die iOS 11 Beta nur für Entwickler verfügbar. Eine öffentliche Vorabversion der Software soll laut Apple Ende Juni erscheinen. Sie können Sie bereits jetzt für das Apple Beta-Software-Programm registrieren.