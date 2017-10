​Hat das neue Betriebssystem iOS 11 jetzt den Vorgänger auf iPhone und iPad überholt? Einem Bericht der Analysefirma Mixpanel zufolge hat sich das aktuelle OS mittlerweile vor dem Vorgänger positioniert. Es sei auf 47 Prozent der Gerät installiert, iOS 10 noch auf 46 Prozent. Um diesen Punkt zu erreichen benötigte es allerdings etwas mehr Zeit als zuvor.

Der neue App Store in iOS 11 (Bild: Alexander Trust)

iOS 10 hat den direkten Vorgänger iOS 9 in gut zwei Wochen bei der Verbreitung auf den Geräten überholt. Bei iOS 11 hat es nun etwas länger als drei Wochen gedauert. Das jedenfalls behauptet Mixpanel in einer neuen Auswertung seiner Statistiken. Demzufolge würden auch 6,7 Prozent weiterhin iOS 9 oder älter verwenden. Wohlgemerkt trifft dies auf Anwender zu, die Apps nutzen, in denen die Statistiktools Mixpanels integriert sind.

Apple hat Statistiken noch nicht aktualisiert

Apple selbst hat seine Statisken für den App-Store-Support eine Weile lange nicht mehr aktualisiert. Die letzte Änderung stammt vom 6. September. Apple berücksichtigt iOS 11 in dieser Statistik noch gar nicht. Der iPhone-Hersteller hat zu diesem Zeitpunkt mit 89 Prozent Verbreitung von iOS 10 gerechnet, neun Prozent iOS 9 und zwei Prozent frühere Versionen. Da mit jeder Veröffentlichung einer neuen iOS-Version auch neue Geräte verkauft werden, wächst die Grundgesamtheit aller Geräte und schrumpft auf dem Papier der prozentuale Anteil an Geräten mit älteren Versionen des Betriebssystems. Wenngleich manche Nutzer im Zuge dessen auch aufhören, alte Geräte zu verwenden, ist das nicht immer so. Entsprechend muss man annehmen, dass die Zahl der Geräte mit älteren iOS-Versionen langsamer abnimmt.

Vielleicht lässt sich die etwas langsamere Verbreitung damit erklären, dass Apple dieses Jahr mehrere Geräte in den Handel bringt und Kunden zum Teil auf das iPhone X warten.