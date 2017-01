21.01.2017 - 12:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Nach einem Gerücht soll Apple bei FaceTime eine größere Neuerung planen. Das israelische Blog The Verifier berichtet, dass eine Konferenzschaltung hinzukommen soll. Das bietet aktuell Apples App für IP-Telefonie und Videokonferenzen nicht. Die Änderung würde sich natürlich nicht auf iOS 11 beschränken sondern beträfe auch macOS.



(Bild: Apple/Bildbearbeitung: Mac Life)

Das Blog The Verifier will erfahren haben, dass Apple eine Konferenzfunktion in FaceTime einbauen will. Diese soll zeitgleich mit iOS 11 Ende dieses Jahres erscheinen. Das Blog beruft sich auf mehrere Personen, die mit der Arbeit an iOS beteiligt sind.

Die Entwicklung der Gruppen-Telefonfunktion soll in Israel stattfinden. Die neue FaceTime-Funktion soll maximal FaceTime-Konferenzen mit fünf Personen gleichzeitig zulassen. Ob dabei nicht nur Telefonate sondern auch Videokonferenzen gemeint sind, ist nicht klar erkennbar. FaceTime bietet beide Funktionen.

FaceTime ist derzeit nur für zwei Gesprächspartner parallel nutzbar. Skype und Google Hangouts, die als Konkurrenten für FaceTime gesehen werden können, bieten eine Video-Gruppenfunktion an. Mit Google Duo gibt es auch noch einen direkten Konkurrenten zu Facetime, der ebenfalls nur zwei Gesprächspartner verbindet. Während Skype, der Facebook Messenger und andere Video-Chat-Anwendungen viele Funktionen besitzen, konzentriert sich Google Duo ausschließlich auf den Video-Chat. Video-Anrufe via Googles Anwendung sind sehr einfach einzuleiten und funktionieren gut. Google Duo steht anders als FaceTime aber sowohl für iOS als auch für Android zur Verfügung. Während man mit FaceTime also nur von iPhone zu iPhone videotelefonieren kann, kann man Anrufe mit Googles App auch über zwei verschiedene Plattformen hinweg tätigen.

Apple wird iOS 11 vermutlich zusammen mit einer neuen Version von macOS auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Sommer 2017 vorstellen. Noch gibt es aber keinen genauen Termin für die Veranstaltung, die üblicherweise Anfang Juni stattfindet.