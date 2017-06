09.06.2017 - 11:16 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Jahr nahm sich Apple viel Zeit um die neuen Betriebssystem auf der WWDC vorzustellen. In diesem Jahr hat man deutlich gemerkt, dass man in iOS 11 vor allem „hinter den Kulissen" an der Software gearbeitet hat und daher deutlich weniger offensichtliche Funktionen bieten wird. Dazu gehören etwa die neuen Foto- und Videoformate, deren großer Unterschied im Kompressionsverfahren liegt. Dadurch wird viel weniger Speicherplatz benötigt.



Fotos und Videos benötigen bald weniger Speicherplatz (Bild: Apple)

Sollten Sie zu den Nutzern gehören, die Ihre Geräte grundsätzlich in der niedrigsten Speichervariante kaufen oder trotz großem Speicher ständig an die Grenzen kommen, dann gibt es gute Nachrichten für Sie: Apple hat neue Kameraformate integriert, die bis zu 50 Prozent weniger Speicherplatz benötigen, ohne dass es Einbußen an der Bildqualität gibt.

Nachdem in den letzten Jahren die Kameraspezifikationen immer besser geworden sind, war dieser Schritt überfällig. Die Auflösungen sowohl bei Foto (bis zu 12 MP) als auch Video (4K) sind rapide gestiegen und benötigen dementsprechend mehr Platz in den alten Formaten. Dadurch wird ein Umstieg notwendig.

So wird man ab iOS 11 bei Fotos auf HEIF (High Efficiency Image File Format) setzen. Dabei handelt es sich um ein „neues" System aus 2015. Für Videos soll hingegen das HEVC-Format (High Efficiency Video Coding) zum Einsatz kommen, welches ebenfalls erst seit wenigen Jahren verfügbar ist. Der große Vorteil beider Formate ist natürlich der geringe Speicherbedarf. Laut Apple soll dieser fast halbiert werden, ohne dass die Bildqualität darunter leidet.

Übrigens werden nicht alle Geräte von den neuen Formaten profitieren können. Wie schon bei anderen Funktion, werden HEIF und HEVC nur auf Geräten mit einem A9-Chip oder neuer verfügbar sein. Damit schließt Apple sowohl das iPhone 5s als auch das iPhone 6 / 6 Plus aus. Auch viele iPad-Modelle werden nicht mit den neuen Formaten bedacht.