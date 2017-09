Bereits vor dem Start von iOS 11 warnte in Österreich ein Mobilfunkanbieter davor, dass es zu Verbindungsprobleme mit dem neuen Betriebssystem für iPhone, iPad und iPod touch kommen könnte. Nun melden sich immer mehr Kunden in Apples Support-Forum, weil dass Update auf iOS 11 bei ihnen scheinbar Probleme mit Mailservern von Microsoft Exchange und Outlook verursacht hat.

Als Alternative zur Mail-App schlägt Microsoft die Outlook-App vor (Bild: Startmockups)

Wie die Nutzer berichten, lassen sich E-Mails zwar problemlos empfangen, der Versand ist aber nicht möglich. Beim Versuch die Mail abzuschicken, erscheint lediglich die Fehlermeldung „Cannot Send Mail. The Message was rejected by the server“. Das Problem tritt dabei nur bei neueren Serverkonfigurationen mit Exchange 2016 und Microsoft Server 2016 auf. Auch die Synchronisation von Kontakten, Notizen und Erinnerungen soll bei einigen Nutzern über Server von Microsoft nicht funktionieren.

Apple und Microsoft ist der Fehler bekannt und beide Firmen arbeiten an einer Lösung. Die Support-Seite von Microsoft schlägt in der Zwischenzeit vor, auf die Outlook-App für iOS umzusteigen. Die Mail-App von Apple sei aktuell nicht kompatibel mit Outlook.com, Office 365 und Exchange Server 2016.

Laden im App Store Microsoft Outlook – E-Mail und Kalender Entwickler: Microsoft Corporation Preis: Gratis

Laden

Sollte im Firmenumfeld ein Server mit Exchange 2016 oder Windows Server 2016 betrieben werden, schlägt Microsoft darüber hinaus vor, den Systemadministrator zu bitten HTTP/2 zu deaktivieren. Eine Anleitung ist auf der Support-Seite hinterlegt. Wann der Fehler genau behoben wird, ist noch nicht bekannt. Ein kommendes Update von iOS 11 und ein Update der Software der Microsoft-Server dürfte in Kürze Abhilfe schaffen.