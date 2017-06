13.06.2017 - 11:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Als Apple vor rund eineinhalb Jahren das 12,9-Zoll-„iPad Pro" vorstellte, setzte man sich auch zum Ziel, dass das Tablet im Laufe der Zukunft zum Macbook-Ersatz werden soll. Nach einigen „Produktivitäts-"Werbespots hat das Unternehmen in der vergangenen Woche iOS 11 vorgestellt: „Das größte Update für das iPad, das es je gab." Neben Drag & Drop ist vor allem das neue Dock das große Highlight des kommenden Betriebssystems.



Das neue Dock kann bis zu 15 Apps fassen (Bild: Apple)

Schon seit vielen Jahren gibt es unter macOS beziehungsweise OS X schon das Dock. Dort werden oft benutzte Apps abgelegt und auch App-Vorschläge mittels Continuity-Feature finden dort ihren Platz. Mit iOS 11 wird Apple auch das iPad mit einem Dock bedenken und damit grundlegend verändern. Dort finden nun deutlich mehr Apps Platz und auch sonst kann die Produktivität damit deutlich gesteigert werden, da es allgegenwärtig ist.

Wenn Apple im Herbst iOS 11 veröffentlicht, dann erhält das iPad das neue Dock. Dieses lässt sich jederzeit mit einem Wisch vom unteren Bildschirmrand nach oben aufrufen. Wischt man weiter, dann erscheint das neue Kontrollzentrum sowie der überarbeitete App-Switcher. Im Dock selbst können nun deutlich mehr Apps abgelegt werden: Bis zu 15 an der Zahl.

Zusätzlich zur Vergrößerung hält das Dock auch Apps proaktiv bereit. Wenn Sie es in einer App aufrufen, können Sie sich mit einem langen Druck auf eine der Apps, die zuletzt verwendeten Dateien anschauen und per Drag & Drop in die aktuelle Anwendung einfügen. Arbeiten Sie am Mac oder iPhone in einer bestimmten App, dann wird Ihnen diese am rechten Dockrand ebenfalls vorgeschlagen. Ansonsten werden an dieser Stelle auch die zuletzt verwendeten Apps angezeigt. Durch das Dock wird auch das Continuity-Feature verbessert, denn wenn Sie beispielsweise eine Notiz oder eine Keynote-Präsentation auf Ihrem Mac erstellt haben, dann wird Ihnen dies im Dock über das Handoff-Symbol am App-Icon angezeigt.

Auch Slide Over beziehungsweise Split View funktioniert mit dem Dock noch besser. Dazu muss lediglich eine App geöffnet werden und dann eine zweite App aus dem Dock zum rechten oder linken Bildschirmrand bewegt werden. Die Kombinationen bleiben übrigens im App-Switcher erhalten.