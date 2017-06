13.06.2017 - 12:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das iPhone hat in den letzten Jahren deutlich zugelegt. Von 3,5 Zoll auf 4 Zoll und schließlich auf 4,7 Zoll beziehungsweise 5,5 Zoll beim Plus-Modell. Da wundert es nur wenig, dass Apple einen Einhandmodus integriert hat. Allerdings bringt dieser bisher nichts beim Schreiben. Erst ab iOS 11 wird Apple auch einen Tastaturmodus für den Einhandbetrieb nachliefern. Wo er sich versteckt und welche Optionen er bieten wird, zeigen wir Ihnen in unserer kurzen Vorschau.



Nicht jeder kann mit einer Hand auf dem iPhone tippen (Bild: CC0)

Wenn Sie sich auf der Straße umschauen, dann werden Sie schnell feststellen, dass viele Smartphone-Nutzer zwei Hände benutzen, um Nachrichten oder Texte zu schreiben. Diese ist gerade bei den größeren Geräten angenehmer, da das Gewicht des Mobilgeräts dann etwas verteilt wird, aber auch weil mit einem Daumen nicht jeder Buchstabe erreicht werden kann. Apple spendiert den Nutzer daher mit iOS 11 eine Einhand-Tastatur, die schnell aufgerufen werden kann.

Vor allem das iPhone 7 Plus (oder 6 Plus oder 6s Plus) machen es Nutzern schwer, mit nur einer Hand einen Text zu verfassen. In manchen Situation ist dies jedoch nicht anders möglich, z.B. wenn man in der anderen Hand etwas trägt. Daher darf man sich bereits auf iOS 11 freuen. Mit der Aktualisierung wird Apple eine Einhand-Tastatur integrieren – für Links- und für Rechtshänder.

Das Keyboard lässt sich links oder rechts positionieren (Bild: Screenshots)

Dabei ist die Funktionsweise denkbar einfach. Öffnen Sie beispielsweise den Safari-Browser und tippen auf die Adresszeile am oberen Bildschirmrand, sodass Ihnen die Bildschirmtastatur angezeigt wird. Wenn Sie dann den Finger auf die kleine Weltkugel gedrückt halten, öffnet sich ein Menü in dem Sie eine links- beziehungsweise rechtsseitige Tastatur auswählen können. Die Rückkehr zum normalen Keyboard ist noch simpler, da Sie nur auf den Pfeil neben der verkleinerten Tastatur tippen müssen.