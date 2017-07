Mit den gestern veröffentlichten Updates für macOS, iOS, watchOS und tvOS hat Apple viele Sicherheitslücken geschlossen. Wie nun bekannt wurde, unter anderem im Update von iOS 10.3.3 auch die kritische Sicherheitslücke Broadpwn. Durch sie lässt sich über WLAN Schadcode auf dem Gerät ausführen. Ein schnelle Aktualisierung sollte dringend durchgeführt werden.

In den Beschreibungen der Updates für die verschiedenen Betriebssysteme gibt Apple nicht genau an, welche Sicherheitslücken geschlossen wurden. Nitay Artenstein von Exodus Intelligence hat nun entdeckt, dass auch eine Lücke gestopft wurde die WLAN-Chips von Broadcom betrifft. Er hatte die Schwachstelle als Erster dokumentiert und an die Hersteller weitergegeben. Google hat sie vor zwei Wochen mit einem Update für seine Pixel- und Nexusreihe geschlossen.

Hacker im gleichen WLAN-Netzwerk können durch Broadpwn Schadcode auf dem betroffenen Gerät ausführen und es so unter ihre Kontrolle bekommen. Der Nutzer bekommt davon gar nichts mit. Nitay Artenstein wird auf der Sicherheitskonferenz Black Hat in Las Vegas weitere Informationen über Broadpwn preisgeben. Die Lücke wurde in allen gestern veröffentlichten Aktualisierungen von Apple geschlossen. Es wird also dringend empfohlen die Updates für macOS, iOS, watchOS und tvOS schnellstmöglich durchzuführen, falls noch nicht geschehen.