29.03.2017 - 11:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit Montag Abend ist iOS 10.3 offiziell verfügbar. Das Update hat zwar kaum offensichtliche Neuerungen gebracht, aber das Betriebssystem hat unter der Haube allerlei Verbesserungen und Optimierungen erhalten. Daneben gibt es natürlich noch die kleinen Details, die mit dem großen Zwischenupdate eingeführt wurden. Dazu gehört etwa auch die Aktivierung der Visual Voicemail für E-Plus-Kunden. Doch auch dabei gibt es einen kleinen Fallstrick.



Auch E-Plus-Kunden kommen in den Genuss einiger O2-Funktionen (Bild: O2 Telefónica)

Auch wenige Tage nach Apples großangelegter Update-Offensive finden sich noch einige bisher unentdeckte Neuerungen in iOS 10.3. Eines dieser eher unscheinbaren Features ist die Visual Voicemail, die ab sofort allen ehemaligen E-Plus-Kunden, die jetzt zur O2 gehören, zur Verfügung steht. Neben der Aktualisierung auf Apples neuestes iOS müssen allerdings noch die Netzbetreiber-Einstellungen auf den neuesten Stand gebracht werden.

Eigentlich sollte dies automatisch geschehen, jedoch kann das Update auch manuell angestoßen werden. Öffnen Sie dazu die Einstellungs-App auf Ihrem iPhone und wählen den Menüpunkt „Allgemein" aus. Anschließend tippen Sie oben auf „Info". Sollte ein neues Netzbetreiber-Update verfügbar sein, dann erhalten Sie nun eine entsprechende Benachrichtigung. Tippen Sie nun auf „Aktualisieren" und nach kurzer Zeit ist die neueste Version auf Ihrem iPhone installiert.

Im Wesentlichen hat die Visual Voicemail dieselben Funktionen wie eine gewöhnliche Mailbox. Jedoch ist die Visual Voicemail deutlich komfortabler zu bedienen. Sollten Sie einen Anruf verpasst haben, wird Ihnen dieser auf dem Display angezeigt, sollte eine Nachricht hinterlassen worden sein, dann reicht ein Fingertipp darauf (und die Entsperrung), um in das entsprechende Menü zu gelangen. In dem Menü werden alle Mailbox-Aufnahmen samt Datum, Uhrzeit und gegebenenfalls mit der Telefonnumer beziehungsweise Kontaktnamen angezeigt. Ein Tipp darauf zeigt weitere Informationen und Abspielmöglichkeiten. Zusätzlich können die Aufnahmen auch über den Teilen-Button in diversen Apps gespeichert oder weitergeleitet werden.