Wer bei Apple ein zahlender Entwickler ist, bekommt ab sofort neue Vorabversionen von iOS 10.2, macOS Sierra 10.12.2, watchOS 3.1.1 und tvOS 10.1. Damit hat Apple heute alle seine Betriebssysteme zumindest für Entwickler aktualisiert. Was genau an Neuerungen in den Updates versteckt ist, ist allenfalls durch erste Tests ermittel worden, jedoch nicht genau dokumentiert, zumindest bei watchOS 3.1.1 und macOS Sierra 10.12.2 dürfte es sich aber allenfalls um kleinere Updates handeln.



31.10.2016 - 21:41 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

(Bild: Tonic Studio via mockDrop)

Nachdem Apple heute schon iOS 10.1.1 für alle veröffentlicht hat, sind jetzt die Entwickler dran, die ebenfalls ein Update bekommen, oder genauer gesagt gleich vier Updates. Denn Apple hat alle Betriebssysteme, die derzeit aktuell sind, in einer Vorabversion veröffentlicht. Obgleich nicht dokumentiert, was sich geändert haben könnte, wird zum munteren Test aufgerufen.

iOS, macOS, watchOS und tvOS mit neuer Beta

Die neuen Versionen der vier Betriebssysteme aus dem Hause Apple sind derzeit nur für Entwickler zu haben. Apple selbst hat nicht dokumentiert, was sich geändert hat. Allerdings wurden im Internet bereits die einen oder anderen Neuerungen entdeckt.

In iOS 10.2 wurden beispielsweise neue Hintergrundbilder ausgemacht. Es handelt sich dabei um Wassertropfen in verschiedenen Farben, die bereits auf der „hello again”-Keynote auf Screenshots zu sehen waren. Auch gibt es neue Emojis. Allem Anschein nach hat Apple die neuen Bilder hinzugefügt, die in Unicode 9.0 spezifiziert worden sind. Das dürfte auch eine der Änderungen in macOS Sierra 10.12.2 Beta 1 sein. Des Weiteren gibt es in iOS 10.2 Beta 1 ein neues Widget für die Videos-App und die Kamera-Einstellungen können für die nächste Sitzung aufbewahrt werden.

Was sich bei watchOS 3.1.1 und tvOS 10.1 geändert hat, ist hingegen bislang nicht in Erfahrung zu bringen. Ziemlich sicher dürften auch hier zumindest die Emojis aktualisiert worden sein.