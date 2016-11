01.11.2016 - 19:25 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat einen nun auch für öffentliche Tester die erste Beta von iOS 10.2 freigegeben. Jeder Teilnehmer des Apple-Seed-Programms kann das Betriebssystem-Update herunterladen und auf dem iPhone, iPad und iPod touch installieren.



iOS 10.2 Beta 1 ist da (Bild: Apple)

Mit Beta 1 hat Apple nun auch für öffentliche Betatester eine erste Vorabversion seines neuen mobilen Betriebssystems veröffentlicht. Zuvor war nur eine Version für zahlende Entwickler erhältlich.

iOS 10.2 bietet zahlreiche neue Funktionen. So wurden neue Emojis hinzugefügt, von denen einige auch in einer männlichen und weiblichen Version verfügbar sind. Auch einige UTF-9-Buchstaben mit Bildinhalten kamen dazu. Die bestehenden Emojis wurden teilweise optisch etwas modifiziert und werden jetzt insgesamt etwas detaillierter dargestellt als zuvor. Außerdem hat Apple neue Wallpaper bereitgestellt, die auch schon auf dem Apple-Event zu sehen waren, bei dem die neuen MacBook Pro vorgestellt wurden.

Darüber hinaus bekommt die Nachrichten-App eine neue Hintergrundanimation namens Celebration. Kameraeinstellungen können in der Apple-App nun gespeichert werden. So wird der zuletzt genutzte Kameramodus beim erneuten Öffnen der App wieder hergestellt. Auch bei Farbfiltern merkt sich die Can-App nun die Einstellungen, wenn der Benutzer das will. Apple hat der Video-App zudem ein Widget verschafft, über das Filme- und Serien, die auf dem Gerät gespeichert wurden, direkt abrufen.

In Apple Music wurden neue Sortierfunktionen für die Playlisten implementiert. So können diese nach „Art der Playlist", „Titel" oder „Zuletzt hinzugefügt" sortiert werden. Das gilt auch für die Kategorien „Alben" und „Titel".

er jetzt noch schnell Beta-Tester werden will, muss sich unter appleseed.apple.com/sp/betaprogram über die blauen Schaltflächen Join Now und Get Started mit der Apple ID und dem dazugehörigen Kennwort anmelden. Ein weiterer Klick auf Accept um die Nutzervereinbarung zu akzeptieren führt Sie zur letzten Seite des Anmeldeprozesses.

Bereits registrierte Tester erhalten das Update auf iOS 10.2 Beta 1 over-the-air über die Softwareaktualisierung der angemeldeten Geräte.