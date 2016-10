17.10.2016 - 19:29 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Mit iOS 10.0.3 hat Apple nun schon die dritte Nachbesserung für iOS 10 außerhalb der Reihe veröffentlicht. Das Update des mobilen Betriebssystems soll beim iPhone 7 Verbindungsprobleme beheben.



Apple hat mit iOS 10.0.3 ein Update für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus veröffentlicht, das gelegentliche Verbindungsabbrüche zum Mobilfunknetz verhindern soll, die bei einigen Nutzern aufgetreten waren.

In iOS 10.0.2, das kurz nach der Veröffentlichung von iOS 10 erschien, wurden Probleme mit den Kopfhörer-Bedienelementen der neuen Lightning-Ohrhörer behoben. So konnten Anrufe nicht entgegen genommen oder die Lautstärke nicht mehr verändert werden. Zudem wurde ein Fehler in der Foto-App von iOS 10 behoben.

10.0.1 war die erste von Apple verteilte, finale Version von iOS 10. Die Version schließt zusätzlich noch eine der drei Lücken, die von Spyware "Pegasus" genutzt wurden, um Nutzer auszuspähen. Die beiden anderen Fehler wurden schon in der langen Betaphase korrigiert.

iOS 10.0.3 wird als Update over-the-air angeboten und kann direkt über die Softwareaktualisierung von iOS 10 eingespielt werden.