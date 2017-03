09.03.2017 - 13:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der Gesundheitszubehörhersteller Qardio hat bekanntgeben, dass der smarte Blutdruckmonitor QardioArm ab sofort im Apple Online Store und in den Apple Stores rund um den Globus erworben werden kann. Das Gerät kann – dank HealthKit-Anbindung – Daten automatisch in die Health-App übertragen und hält Sie somit stets medizinisch präzise auf dem Laufenden über Ihren Blutdruck. Doch was kann das Blutdruckmessgerät sonst noch?



Bei QardioArm handelt es sich um ein klinisch geprüftes Blutdruckmessgerät, dass den systolischen und diastolischen Blutdruck sowie die Herzfrequenz misst. Gleichzeitig soll es auch einen unregelmäßigen Herzschlag erkennen. Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Sie laden sich die Qardio-App aus dem App Store auf Ihr iOS-Gerät herunter und verbinden dann das Messgerät dann per Bluetooth. Legen Sie die Manschette an und drücken Sie auf „Start".

Die gemessenen Werte werden dann bei entsprechenden Freigabe in die Health-App des iPhone eingetragen. Gleichzeitig erfolgt auch eine Sicherung in der Qardio-Cloud. Zusätzlich gibt Ihnen die App weitere Möglichkeiten zur Auswertung. Dazu stellt Sie Trends, Grafiken und Mittelwerte für Ihre Messungen bereit.

Laden im App Store Qardio Blutdruckmessgerät und Gewichtsmanager Entwickler: Qardio, Inc. Preis: Gratis

Das mobile Blutdruckmessgerät lässt sich mit bis zu acht Geräten gleichzeitig verbinden. Als besonderes Extra können die Daten der App automatisch mit ihren Liebsten oder Ihrem Arzt per E-Mail geteilt werden, sodass dieser stets über Ihre aktuellen Messergebnisse informiert ist.

QardioArm ist ab sofort in den meisten Apple Stores rund um die Welt und auch im Apple Online Store erhältlich und kostet 129,95 Euro. Im App Store findet man die entsprechende Qardio-App für iPhone, iPad, iPod Touch und die Apple Watch. Es sollte jedoch iOS 8.0 oder neuer installiert sein. Das Gerät sollte mindestens mit Bluetooth 4.0 ausgestattet sein.