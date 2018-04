11.04.2018 - 11:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Instagram hat ein neues Feature veröffentlicht. Das Fokus-Feature ist eine Art Porträtmodus, wie Sie es vermutlich schon vom iPhone 7 Plus oder neueren Modellen kennen. Damit möchte man nicht nur der Konkurrenz zuvorkommen, sondern bietet nun auch Nutzern älterer Geräte das Porträt-Feature an. Laut Instagram dürfen sich nämlich auch Nutzer eines iPhone 6s oder neuer über die neue Funktion freuen.

Bereits vor einem Monat fand man in der Android-Version von Instagram einen Hinweis auf das Fokus-Feature. Dieses kündigte das Unternehmen nun offiziell mit einer Pressemitteilung an. Mit „Fokus“ können die Nutzer ab sofort Porträtaufnahmen innerhalb von Instagram aufnehmen, die mit dem als Bokeh bekannten Tiefenschärfeneffekt versehen sind. Die neue Option taucht dazu zwischen „Boomerang“ und „Superzoom“ in der Instagram-Kamera auf.

Ähnlich wie bei Apples Porträtmodus wird hier eine Person in der Aufnahme erkannt, die sich durch einen Unschärfeneffekt vom Hintergrund abheben. Besonders ist dabei der Umstand, dass dies sogar nicht nur mit der neuen TrueDepth-Kamera des iPhone X oder den Dual-Kameras andere Modelle funktioniert. Auch ältere Geräte ab dem iPhone 6s und iPhone SE unterstützen das neue Feature. Der Porträtmodus von Apple funktioniert hingegen nur beim iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus und dem iPhone X.

Gleichzeitig bringt das neue Update zudem die „@Mention“-Sticker Für Stories auf iOS. Diese lassen sich, wie gewohnt, skalieren, rotieren und beliebig auf den Aufnahmen positionieren.

Version 40.0 steht ab sofort im App Store zur Verfügung.

