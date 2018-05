04.05.2018 - 17:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Instagram geht derzeit einen neuen Weg und möchte seine Nutzer innerhalb der App behalten. Um dies zu erreichen, testet man laut TechCrunch aktuell ein neues Bezahl-Feature. Dadurch sollen Nutzer die App nicht mehr verlassen müssen, wenn diese ein interessantes Produkt aus einer Werbeanzeige kaufen möchten. Dies soll relativ einfach und intuitiv vonstattengehen und dabei größtmöglichen Komfort bieten.

Schon jetzt gibt es in Instagram zahlreiche Werbeeinblendungen, die zum Kauf von verschiedensten Produkten führen sollen. Während diese zwar schon mit einem entsprechenden Tag versehen sind und ausgewählt werden können, muss man zum Abschluss des Kaufs die App verlassen und die Website eines Drittanbieters besuchen. Dies soll sich künftig ändern. Gegenüber TechCrunch gab das Unternehmen an, dass man derzeit an einer kleinen Nutzergruppe die Bezahlung innerhalb der App testet. Die Nutzer sollen aktuell dazu in der Lage sein, um beispielsweise Termine in Restaurants zu buchen.

Die Tester sollen dazu in den Intagram-Einstellungen eine neue Option finden, die Ihnen Kontrolle über die Bzahlfunktion gibt. Dort lassen sich nicht nur die letzten Aktivitäten, sprich Einkäufe, nachvollziehen, sondern hier lassen sich auch Kredit- und Debitkarten (Visa, Mastercard, American Express usw.) hinzufügen. Für ein Plus an Sicherheit kann ein eigener Pin für die Käufe festgelegt werden, der den Prozess zusätzlich vereinfachen soll.

Instagram soll das neue Feature auch schon diversen Partner zugänglich gemacht haben, um diesen ebenfalls erste Tests zu ermöglichen und auch den Kunden bereits eine Auswahl an Einsatzbereichen aufzuzeigen. Während aktuell noch Reservierungen und ähnliches im Fokus stehen, soll das Feature kontinuierlich erweitert werden und bald auch Kinotickets sowie andere Produkte umfassen.

