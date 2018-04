12.04.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Der allgemein gut vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo sieht Probleme bei Apples Softwareentwicklung, die das ganze Unternehmen hemmt. Als Beispiele führt er die schleppende Einführung des HomePod, aber auch die Entwicklung von ARKit an.

Apple hatte früher Produkte angekündigt, die es wenig später im Laden zu kaufen gab. Das ist schon lange nicht mehr so, wenn wir einmal an den Mac Pro aber auch an den iMac Pro oder die AirPods und den HomePod denken. Das Problem sei aber nicht nur bei der Hardware-Abteilung von Apple zu suchen, meint Analyst Ming-Chi Kuo in einen Brief an Investoren, der Macrumors vorliegt. Vielmehr sieht er das Problem, dass die Software-Entwicklung nicht mehr rund läuft und deshalb Apple aufhält.

Apple ist eigentlich als Vollanbieter für Soft- und Hardware und die Feinabstimmung aller Komponenten aufeinander erfolgreich geworden, weshalb es problematisch ist, das Apple nicht mehr den Markt anführt, so Ming-Chi Kuo, der vor allem den Bereich Augmented Reality im Sinn hat. Apple Chef Tim Cook bezeichnete AR als kommenden Wachstumsmarkt und Apple hat mit dem ARKit schon einen ersten Schritt in diese Richtung unternommen. Doch mittlerweile ist auch der Android-Bereich soweit ohne dass Apple sich durch eine besonderes Software oder Apps von Drittanwendern einen Spitzenplatz sichern konnte.

Oppo als Android-Smartphonehersteller habe es hingegen geschafft, Apple fast einzuholen. Im Mai 2018 soll für das Android-Spiel "Honour of Kings" eine AR-Version auf den Markt bringen will. Das Spiel soll angeblich 200 Millionen Nutzer haben.

