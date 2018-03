Die sechs Kurzfilme sind alle sehr unterschiedlich geworden (Bild: Apple)

Der iMac Pro ist hauptsächlich für Profis gedacht, die zum Beispiel mit CGI-Randering und hochauflösendem Filmschnitt die Rechenpower des aktuell schnellsten Mac auch ausnutzen können. Daran besteht zumindest nach den ersten ausführlichen Tests kein Zweifel. Apple unterstreicht dies nun noch einmal mit sechs sehr sehenswerten Kurzfilmen.

Die sechs Filme stammen von namhaften Filmstudios, bzw. Filmemachern und Filmemacherinnen. Unter anderem vom Erin Sarofsky, die bereits an mehreren Marvel-Filmen beteiligt war. Was alle Projekte eint, ist die Tatsache, dass in ihnen die Rechenleistung des iMac Pro wirklich ausgereizt wird. So kreiert zum Beispiel das Studio ManvsMachine in seinem Kurzfilm eine sich ständig bewegende Stadt voller einzigartiger Architektur.

Neben den eigentlichen Kurzfilmen zeigt Apple auch jeweils eine Art Making-of der jeweiligen Projekte. Diese kurzen Einblicke sind sogar fast spannender, als die eigentlichen Filme. Sie gewähren einen Einblick in die dahinterstehenden Ideen und wie diese technisch umgesetzt wurden. Von handgezeichneten Skizzen, über Motion Capture, bis hin zu 360-Grad-Aufnahmen ist alles dabei. Einen Eindruck aller Kurzfilme bietet dieser Trailer:

Apple zeigt die Filme nicht nur auf der eigens dafür eingerichteten Sonderseite, sondern auch auf seinem offiziellen YouTube-Kanal. Allerdings sind die Videos auf der Webseite um zusätzliche Informationen ergänzt und schöner eingebunden. Ein Abstecher lohnt sich auf alle Fälle.

Der ausführliche Mac-Life-Test zum iMac Pro findet sich in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins.

Anzeige