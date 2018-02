In den letzten Wochen und Monaten kam immer wieder das Gerücht auf, dass Apple an einer AR-Brille arbeiten könnte. Zuletzt unternahm das Unternehmen mit ARKit einen großen Vorstoß in diese Richtung und stellte damit eine große Plattform für iOS-Entwickler zur Verfügung. In den letzten Tagen gab dann die Nachricht, dass das Unternehmen in Mikrodisplays investiert hat, die für eine Brille verwendet werden könnten. Es dauerte daher nicht allzu lange, bis erste Konzepte den Weg ins Netz fanden.