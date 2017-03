31.03.2017 - 11:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das bekannte Automatisations-Werkzeug IFTTT hat nun ein neues Update veröffentlicht und verbindet damit noch mehr Geräte und Dienste miteinander. Die Aktualisierung dürfte jedoch besonders für iOS-Nutzer interessant sein, da mit dem Update sowohl der App Store als auch die in iOS integrierte Kalender fortan unterstützt werden. Doch worin liegt der Mehrwert durch diese Neuerungen und welche coolen neuen Applets gibt es?



(Bild: IFTT / Bildmontage Mac Life)

Im Gegensatz zu Workflow übernimmt IFTTT eine weitreichende Vernetzung von unterschiedlichen Geräten und Diensten und ist damit eine große Bereicherung für „das Internet der Dinge". Daher ist es kein Wunder, dass die Beliebtheit des Automatisationstools in den letzten Jahren gemeinsam mit den „Smart Home"-Geräten gewachsen ist. Beispielsweise lässt sich über ein Amazon Echo mit Alexa ein Timer setzen und dann der Alarm passend mit blinkenden „Philips Hue"-Lampen unterstützen. Oder lassen Sie sich Fotos, die Sie an einem bestimmten Ort geschossen haben, automatisch an eine E-Mail-Adresse senden.

Mit dem neuen Update wird IFTTT nochmals besser und lässt Sie jetzt auch den App Store sowie die iOS-Kalender-App einbeziehen. Dadurch können Sie sich über Preissenkungen bestimmter Apps im App Store informieren lassen oder erhalten jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit den Wetterbericht für den Tag als Kalendereintrag. Oder lassen Sie sich automatisch erledigte iOS-Erinnerungen mit Datum und Zeit im Kalender eintragen.

Neben den genannten Möglichkeiten gibt es jedoch noch weitere Applets zu entdecken. Sie können sich etwa benachrichtigen lassen, wenn eine bestimmte App ein Update erhalten hat oder bekommen Sie täglich eine Auflistung der Top Ten Apps. Natürlich stehen noch viele weitere Applets in der IFTTT-App zur Verfügung, die nur darauf warten von Ihnen entdeckt und genutzt zu werden.