Morgen startet die diesjährige Code Week der EU. Bis zum 22. Oktober werden in ganz Europa hunderte Projekte und Veranstaltungen von Initiativen, Privatpersonen und Firmen rund um die Vermittlung von Code stattfinden. Auch Apple unterstützt das Projekt als Partner und bietet in seinen Apple Stores in Europa Hunderte kostenlose Programmierkurse unter anderem in Swift an.

Apple möchte mit seinen Kurse alle Altersgruppen ansprechen (Bild: Apple)

Seit 2014 wird die Code Week der Europäischen Kommission veranstaltet. Im letzten Jahr konnten die Organisatoren über 23.000 Events in 50 Ländern anbieten, an denen fast eine Million Menschen teilnahmen. Und auch dieses Jahr gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Kursen und Infoveranstaltungen, um das Programmieren möglichst vielen Menschen näherzubringen. Einen Überblick über die verschiedenen Veranstaltungen bietet die Karte des Projekts.

Apple nimmt als Partner ebenfalls am Programm teil und bietet europaweit in seinen Apple Stores verschiedene kostenlose Programmierkurse an. Apple unterstützt damit die Pläne der Europäischen Kommission die Bedeutung des Programmierens hervorzuheben und Menschen jeden Alters den Umgang mit Code zu vermitteln. Die Kurse von Apple werden in zehn Ländern angeboten, unter anderem auch in Deutschland. Die Themen reichen von Erste Schritte beim Programmieren, spezielle Kurse für Kinder, bis zu einfachem Programmieren von Star Wars Robotern. Einen genauen Überblick gibt Apple auf einer eigenen Webseite.

Für Apple ist die Vermittlung von Programmierfähigkeiten seit mehreren Jahren ein wichtiges Anliegen. Neben der Lern-App Swift Playground, startete Apple das Lernprogramm „Jeder kann programmieren“, welches sich an Lehrkräfte richtet und Lehrpläne von der Mittelstufe bis zur Hochschule enthält.