Sie wollen daheim noch schnell ein stylisches Ambiente erzeugen? Wie wäre es mit einem LED-Leuchtstreifen, dem Sie per Millionen von Farben entlocken können. Den Hue LightStrip+ von Philips bekommen Sie derzeit bei Saturn im Vorteilspack inklusive Bridge günstiger angeboten.

Philips Hue Bridge und LightStrip+ (Bild: Philips)

Saturn bietet den Hue LightStrip+ in zwei Meter Länge, sowie eine Hue Bridge im Paket günstiger an. Sie zahlen dafür derzeit 89,99 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Der Vergleichspreis liegt aktuell bei 115 Euro im Paket, die Produkte einzeln könnten Sie zusammen dann für 105 Euro bekommen. So oder so sind Sie mit dem Vorteilspack bei Saturn gerade günstiger dran.

Zum Deal: Philips Hue LightStrip+ 2m inklusive Bridge günstiger kaufen .

Das LightStrip+-System von Philips Hue können Sie auf bis zu 10 Meter ausweiten. Sie können dazu zusätzliche Lightstrips kaufen und diese verbinden. Die LED-Lichtstreifen können Sie prima einsetzen, um unter Schränken oder anderen Möbeln für subtile Beleuchtung zu sorgen.

Philips Hue ist zwar nicht von Haus aus mit Apples HomeKit kompatibel. Es gibt aber Möglichkeiten, die Systeme zueinander zu bringen. In jedem Fall können Sie das Hue-System aber per kostenloser App steuern.

