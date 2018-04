Der HomePod verkauft sich scheinbar nicht so wirklich gut (Bild: Apple)

Beim Release schien der HomePod zwar keinen neuen Rekord für Apple aufstellen zu können, sich aber dennoch einigermaßen gut zu verkaufen. Nun sollen die Zahlen aber stark eingebrochen sein und der HomePod sich zum Ladenhüter entwickeln. Apple hat nun scheinbar reagiert und die Produktion stark verringert.

Wie gut verkauft sich der HomePod? Diese Frage stellten sich besonders zum Verkaufsstart viele Fachleute und Journalisten. Genaue Zahlen veröffentlicht Apple aber leider wie immer nicht. Bisher nur in den USA, Australien und Großbritannien erhältlich, war der HomePod fast zu keinem Zeitpunkt ausverkauft. Dennoch schien Apple einigermaßen mit dem Ergebnis zufrieden. Dies soll sich nun geändert haben.

Produktion wird heruntergefahren

Wie das US-amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg berichtet, hat Apple seine Bestellungen bereits Ende März für die HomePod-Produktion beim Zulieferer Inventec stark reduziert. Der smarte Lautsprecher kommt bei den Kunden inzwischen scheinbar nicht mehr so gut an. Es soll Apple Stores geben, die am Tag weniger als 10 Geräte verkaufen.

Über die Gründe für die inzwischen schwachen Verkäufe lässt sich nur spekulieren. Allerdings fehlen dem HomePod noch immer einige angekündigte Funktionen, wie das Verbinden zweier Geräte zu einem Stereo-Paar und AirPlay 2. Auch Siri kann im smarten Lautsprecher nicht wirklich überzeugen und verschiedene Nutzer anhand ihrer Stimme nicht auseinanderhalten. Auch die selbst für Apple extreme Begrenzung auf das eigene Ökosystem dürfte vielen Kunden nicht gefallen.

Bis zum Sommer soll der HomePod auch in weiteren Ländern, unter anderem Deutschland, verfügbar sein.

