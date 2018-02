Der HomePod ist Apples erstes neues Gerät für das Jahr 2018. Anders als zum Beispiel beim iPhone, schien der smarte Siri-Lautsprecher aber zunächst deutlich weniger gefragt zu sein, als von Apple erhofft, zumindest ausverkauft war er bis zuletzt nicht. Nun steigen die Lieferzeiten, zumindest teilweise, kurz vor der Veröffentlichung doch noch ein wenig an.

Apple ist ja durchaus erfolgsverwöhnt. Neue iPhone- und iPad-Modelle verkaufen sich meist so gut, dass die Lieferzeit nur wenige Minuten nach Beginn der Vorbestellung auf teilweise mehrere Wochen hochklettert. Auch das MacBook ist meist kein Ladenhüter. Beim HomePod, dem neuen Siri-Lautsprecher, scheint es etwas anders auszusehen.

Seit dem 26.01. können Kunden in Australien, Großbritannien und den USA den HomePod vorbestellen. Ab dem 9. Februar sollen dann die ersten Lautsprecher bei den Kunden ankommen, bzw. auch direkt in den Apple Stores verfügbar sein. Im Gegensatz zu anderen Geräten von Apple stieg die Lieferzeit aber nicht an und auch spätentschlossene Kunden erhalten den HomePod noch pünktlich zum Verkaufsstart. Zumindest in Großbritannien scheint die Nachfrage nun doch noch einigermaßen ausgereicht zu haben, denn dort lässt sich der HomePod in beiden Farbvarianten nur noch mit einigen Tagen Verzögerung liefern.

In wieweit die scheinbar geringe Nachfrage tatsächlich ein schlechte Ergebnis für Apple ist, ist unklar. Der Markt für smarte Lautsprecher ist aktuell noch im Wachstum. Darüber hinaus ist Amazon aktuelle mit seinen smarten Echo-Lautsprechern klarer Marktführer. Der HomePod muss erst zeigen, ob er das Zeug zu einer echten Konkurrenz zu Alexa und Co. hat.