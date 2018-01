Es ist soweit! Apple nennt in einer offiziellen Mitteilung einen Veröffentlichungstermin für den HomePod und nimmt schon ab Freitag Vorbestellungen für drei englischsprachige Länder entgegen. Aber auch deutsche und französische Kunden können sich über die Nachricht von Apple freuen.

Der HomePod kommt auch bald schon nach Deutschland und Frankreich (Bild: Apple)

Nachdem Apple den HomePod im Dezember noch verschieben und wohl noch ein paar kleinere Stellschrauben an seinem smarten Lautsprecher festziehen musste, wird er nun ab dem 9. Februar in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien erhältlich sein. In einer Mitteilung nannte Apple heute auch den Start der Vorbestellung. Schon ab Freitag den 26. Januar können Kunden ihren HomePod online bestellen. Einen genauen Starttermin für andere Länder nannte Apple noch immer nicht. Für Kunden aus Frankreich und Deutschland soll es aber noch diesen Frühling soweit sein. Damit kommt der HomePod also als nächstes zu uns.

Lesetipp

HomePod: Neue Bilder zeigen Einstellungsmenü

Nachdem Apple im letzten Jahr den Smart Speaker HomePod angekündigt hatte, wurde es schnell verdächtig ruhig um das Gerät. Seither sind... mehr

Besonders guter Klang, Freisprecheinrichtung und SiriKit

In der Mitteilung geht Apple auch detailliert auf verschiedene Funktionen des HomePods ein. Besonderes Augenmerk liegt, wie bereits bei der Vorstellung im Juni, auf dem Klang des Lautsprechers. „Wir denken, dass die Menschen von der Audioqualität überwältigt sein werden.“ wird Apples Senior Vice President Phil Schiller zitiert. Bisher konnten nur einige wenige Journalisten den Klang live erleben. Apple will besonders fortschrittliche Audiotechnologie im HomePod verbaut haben. Damit soll eine Akustikmodellierung in Echtzeit und präzise Richtungssteuerung der Musik zur Echokompensation möglich sein. Sechs Mikrofone sollen zuverlässig überall im Raum auf den Befehl „Hey Siri“ reagieren, selbst wenn laute Musik läuft.

Apple will den HomePod auch als wichtigen Bestandteil von HomeKit etablieren. Über Siri sollen sich so verschiedene Funktionen eines Smart-Homes steuern lassen. Auf Wunsch lässt sich der HomePod auch als Freisprecheinrichtung für ein iPhone verwenden.

Produkthinweis Philips Hue White E27 LED Lampe Starter Set, drei Lampen inkl. Bridge und Dimmschalter, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot) Preis: 86,99 €

Über Siri sind natürlich auch die bereits bekannten Funktionen, wie zum Beispiel Wetterberichte oder aktuelle Nachrichten zugänglich. Durch SiriKit können Entwickler ihre Drittanbieter-Apps für den HomePod anpassen und so über Siri steuern lassen.

Preis und Kompatibilität

Bisher sind nur die Preise für die USA, Großbritannien und Australien bekannt. Dort wird der HomePod für 349 US-Dollar erhältlich sein. Für Frankreich und Deutschland nannte Apple noch keine Europreise. Die Einrichtung mit iPhone und iPad soll genauso reibungslos und einfach funktionieren, wie mit den AirPods. Einfach das iOS-Gerät neben den HomePod halten und die Musikwiedergabe startet. Dafür werden mindestens ein iPhone 5s oder neuer, iPad Pro, iPad Air oder neuer, iPad mini 2 oder neuer oder ein iPod touch (6. Generation) mit iOS 11.2.5 oder neuer vorausgesetzt.