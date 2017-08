29.08.2017 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während Amazon und Google bereits in die Wohnungen einziehen, macht sich aktuell nicht nur Apples HomePod für den Marktstart bereit. Gerüchten zufolge soll auch der Audioexperte Sonos an einem eigenen smarten Lautsprecher arbeiten. Diese soll kräftigen Sound mit einem Sprachassistenten vereinen. Letzterer soll allerdings vom Nutzer festgelegt werden können, was das System zusätzlich hervorheben wird.



Mit den Play:5 bietet Sonos bereits einen kräftigen Multiroom-Speaker, der vielfältig eingesetzt werden kann (Bild: Sonos)

Nach dem großen Erfolgs von Amazons Echo-Geräten und mit Apples HomePod am Horizont ist der Smart-Speaker-Markt erst richtig ins Rollen gekommen. Langsam kündigt sich eine weitere Größe im Audiobereich an. Laut eines FCC-Antrags, der von Dave Zatz (via The Verge) gefunden wurde, arbeitet Sonos an einem Produkt mit dem Modelnamen S13. Dabei soll es sich um einen kabellosen All-in-One Smart Speaker handeln, der ordentlichen Klang verspricht. Neben einer hohen Klangqualität könnte jedoch ein anderes Feature große Wellen schlagen.

Dem Antrag zufolge soll der Lautsprecher über ein Fernfeldmikrofon für die Sprachsteuerung verfügen. Jedoch legt man sich hierbei nicht auf einen bestimmten Sprachassistenten oder Musikstreaming-Dienst fest. Während natürlich die Integration von Siri unwahrscheinlich ist, könnte man schlussendlich wohl ziwschen Amazons Alexa, Googles Assistenten oder Microsofts Cortana wählen.

Bereits im letzten Jahr kündigte man eine Partnerschaft mit Amazon an, um Echo-Geräte mit Sonos-Lautsprechern zu verbinden. Wann Sonos den neuen smarten Lautsprecher mit Sprachassistenten ankündigen wird, ist derzeit noch unbekannt, aber es ist davon auszugehen, dass die Ankündigung wohl zwischen Anfang Oktober und Ende November erfolgen dürfte, um sich im Weihnachtsgeschäft vor Apples HomePod zu platzieren.