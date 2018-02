Der HomePod kommt nach zwei Wochen schon auf 3 Prozent Marktanteil (Bild: Apple)

Rund zwei Wochen gibt es den HomePod nun schon im Amerika, Australien und Großbritannien zu kaufen. Mit dem smarten Lautsprecher dringt Apple in einen bereits hart umkämpften Markt mit Konkurrenten wie Amazon und Google ein. Eine erste Umfrage zeigt nun den aktuellen Marktanteil des HomePods. Im Vergleich zu anderen Herstellern gibt noch Luft nach oben.

In einer aktuellen Studie versucht Loup Ventures unter anderem die Zufriedenheit von Nutzern smarter Lautsprecher herauszufinden. Rund ein Drittel aller amerikanischer Haushalte besitzt laut Umfrage einen solchen Sprachassistenten. Fast 90 Prozent der Nutzer sind mit ihrem Gerät und dessen Leistung entweder zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Eingesetzt werden die Sprachassistenten hauptsächlich um Musik abzuspielen, sich die Wettervorhersage vorlesen zu lassen und allgemeine Wissensfragen zu stellen. Zu viel mehr sind viele der Systeme aktuell auch noch nicht fähig.

Bezogen auf den HomePod ist die Umfrage insofern interessant, als dass die Studie auch die verschiedenen Marktanteile der Hersteller und Geräte aufzeigt. Amazon kommt mit Alexa danach wenig überraschend auf eine Verbreitung von 55 Prozent und liegt somit deutlich an der Spitze. Google Home soll rund 23 Prozent Marktanteil besitzen und Cortana von Microsoft auf 15 Prozent kommen. Der HomePod von Apple, gerade mal zwei Wochen im Handel, kommt bei den befragten Personen auf 3 Prozent. Ein durchaus guter Wert, bedenkt man die kurze Zeitspanne. Wie sich der Marktanteil des HomePods in Zukunft entwickelt, lässt sich noch nicht abschätzen. Die Konkurrenz von Amazon und Google ist allerdings schon so weit angewachsen, dass es für Apple sehr schwierig sein dürfte in naher Zukunft aufzuschließen.

Anzeige