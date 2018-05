Arlo Pro 2 Überwachungskamera (Bild: Netgear)

Bekommt Arlo Pro Überwachungskamera HomeKit-Support?. Mit einem Firmware-Update auf Version 1.092.0.13_19715 hätte Netgears Kamera HomeKit-Support bekommen. So sah es jedenfalls für einen Moment lang aus. Nachdem einige Onlinemedien über den Hinweis in den „Release Notes“ des Firmware-Updates berichteten, betonte Netgear, dass es sich dabei um einen Irrtum handele. Die Arlo Pro wäre damit das allererste Überwachungsprodukt am Markt, das „kabellosen“ HomeKit-Support böte. Dies ist bislang nicht möglich. Auch andere Hersteller wie Logitech verweisen bei kabellosen Varianten ihrer Überwachungskameras immer darauf, dass Apple die Verwendung von HomeKit damit nicht gestatte. Ändert sich das nun in Zukunft?

Netgears Arlo Pro hätte beinahe als erste kabellose Überwachungskamera am Markt HomeKit-Unterstützung bekommen. So wie Schalke 04 im Jahr 2001 nur für wenige Minuten deutscher Fußballmeister war, so war die Freude auf den HomeKit-Support der Arlo Pro offenbar verfrüht.

Roger Fingas von den Kollegen von Apple Insider berichtete zunächst über einen Hinweis im Infotext zum letzten Firmware-Update für die Kamera. Der allerdings wurde nach Bekanntwerden der Neuigkeit binnen weniger Minuten gelöscht.

Weiter keine kabellosen Geräte mit HomeKit

Entsprechend heißt es weiter auf eine Lockerung in der HomeKit-Schnittstelle zu hoffen. Immerhin hat Apple das System schon aufgeweicht. Die HomeKit-Authentifizierung funktioniert seit iOS 11.3 mittlerweile vollständig auf Softwarebasis.

